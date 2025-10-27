Bivši predsednik podmladka Zaresa, ki sicer aktivno dela na področju integracije Romov, razgalil hinavščino Tamare Vonta in napovedal udeležbo na protestnem shodu

Piše: C. R.

Kot kaže, na dan prihajajo mnoge dvoličnosti glede odnosa do Romov. Predvsem tiste s strani vladajoče elite.

Matic Vidic, stalni diakon in nekdanji sodelavec Slovenske vojske, ki se sedaj ukvarja z logoterapijo, v mlajših letih pa je bil celo predsednik pomladka stranke Zares, je glede na tragičen dogodek v Novem mestu objavil zapis, ki ga velja prebrati v celoti, ker v njem razgalja marsikatero pravičniško korifejo sedanje vladajoče elite. Matic Vidic se namreč sedaj tudi aktivno ukvarja z Romi in njihovo integracijo. Za medije je večkrat povedal, da je Rome nekdaj sovražil.

V svojem zapisu je izrecno omenil Tamaro Vonta, poslanko Svobode:

“Že včeraj sem želel nekaj napisati, saj mi je področje bolj poznano kot mnogim kvazi komentatorjem in razsvetljencem, pa nisem mogel. Predragocen je bil Aco, da bi ga mešal skupaj z Romi. Tako lep človek, spoštljiv, prijazen in vedno nasmejan. Razdajal se je in vedno si se ob njem počutil vrednega. Vsakemu je vedno namenil svoj čas. Pogrešal te bom in hvala ker si se vedno znal pošalit. Predvsem pa smo ga vsi v mlajši generacije gledali kot idola.

Vendar, ko sem pa prebral zapis na FB od Tamare Vonte, kako se trudi za Rome, se mi je pa bruhnilo. Stanje je katastrofalno – zaradi zagovornikov kot je omenjena gospa. Klical sem jo na pogovor večkrat, pa ni imela časa. V raznih vladnih in nevladnih skupinah sem poročal o katastrofalnem stanju, pa so me zasmehovali…

Sam se 7 let trudim, najprej s tem, da sem za njimi začel pobirati smeti, potem sem začel s poučevanjem verouka in kasneje s tem, da skrbim, da imajo prevoz v srednjo šolo in službo, danes pa v glavnem pomagam pri iskanju službe. Ja, nekaj je Bogu hvala tudi takih, za kar je potrebno ogromno truda – to vedo redki. Nekaj, mogoče 10 % je takšnih, ki se zares trudijo in živijo pošteno. V naselju Žabjak Brezje mogoče 5 družin. Iskreno sem ponosen na njih. 60 % je takih, ki se nič ne trudijo in izigravajo sistem in in ostalih 30 % je kriminalcev, ki bogatijo na račun izsiljevanja, varščin, drog, orožja, ulomov itd… V Romskem naselju so katastrofalne razmere, pa ne samo po krivdi države in politike, za katere ne bi izgubljal besed, ker je ena stran slabša od druge. Oni so pripeljali, da je stanje kakršno je. Levi, ker se ob njih delajo čiste in humane in zagovornike človekovih pravic ter na drugi strani desni, ki z romi povezujejo ljudi ob sovraštvu, nacionalizmu in nestrpnosti… Vmes so pa Romi, ki imajo v krvi, da se prilagodijo njim najbolj udobnim razmeram. Vsi, ki se trudimo, pa naj bo Drpd, CŠOD in ostali vidimo, da je iz leta v leto vedno težje. Vsako leto s skupnimi močmi uspe kakšen posameznik, več pa ne. Vrednota ni delo, vrednota ni spoštovanje, vrednota ni sodelovanje, vrednota ni niti meddružinska kaj šele medsoseska pomoč. Najboljši so v sodelovanju pri organizranju roparskih pohodov, tukaj še uspejo sodelovat, da pa bi si med seboj pomagali, pa jim ni blizu. In družba, ki si ne želi sama pomagat, jim tudi drugi ne moremo. Toliko nehvaležnosti kot je med njimi, še nisem srečal nikjer. Dejstvo je tudi to, da imam sam 20 Romov na seznamu, ki si želi službe, pa za njih ne obstajajo službe. Komunala vsako leto da možnost dodatnim dvema. V dveh letih jih je bilo 16 uspešno zaposlenih od tega jih dela še 10. Težko je. Težko je delodajalcem težko je Romom in hudo je, ko vidiš, da vsak ki gre delat dobi družina v skupni proračun 100-200€ manj, kot če ne bi delal. Hudo mi je za vse tiste mlade in delavne Rome, ki bodo sedaj diskriminirani – upam, da bo tega čim manj in vesel sem za vse tiste, ki jim bo upam roka pravica končno pokazala, da za človeka je najbolje, da je koristen. V kolikor človek ni koristen družbi in družini je destruktiven. Destruktiven družbi in družini. Tako smo priča mladoletnim ali mladostnikom, ki nimajo nobenega smisla. In nesmiselnost ubija. Žal je ubila Acota.

Sem proti vsem tistim, ki ne spoštujejo. Zato grem jutri na shod in vabim tudi tebe, da greš!”

Mimogrede: stranka Zares je leta 2007 nastala kot ena od odcepljenih frakcij razpadajoče LDS. Stranko je večino časa vodil Gregor Golobič, priključila se ji je tudi stranka Aktivna Slovenija, ki jo je vodil Novomeščan Franci Kek, sicer nekaj časa tudi Zaresov poslanec. Tudi Matic Vidic izhaja s področja Novega mesta, je pa kasneje odšel iz politike.

Tamara Vonta je namreč zapisala: