Biserka Marolt Meden ne svetuje več Nataši Pirc Musar

Piše: Spletni časopis

Ukaz o prenehanju funkcije svetovalke predsednice republike za družbene dejavnosti Biserke Marolt Meden je objavljen v zadnjem Uradnem listu.

Javnosti je Marolt Medenova znana tudi kot članica izvršnega odbora Srebrne niti, ta organizacija je konec lanskega leta z vladnimi strankami doživela hud polom na referendumu o državni pomoči pri samomorih. S porazom se niso sprijaznili, pritožili so skupaj s še nekaj znanimi političnimi aktivisti iz leve (Bogdan Biščak, Dušan Keber, Igor Pribac) na državno volilno komisijo, ki je njihov ugovor zavrnila.

V Sloveniji smo priča zlorabam ureditve, ko organizacije prijavljajo kampanje, ki jih nimajo, da bi prišle do nastopov v državnih medijih, ki vabijo le organizatorje kampanj. Potem pa očitajo drugim, ki ne zlorabljajo ureditve, da bi morali ravnati enako nepošteno.

Pozneje so sprožili še spor pred vrhovnim sodiščem, ker bi naj v kampanji aktivno sodelovala Katoliška cerkev in zdravniške organizacije, ki niso bile registrirane kot organizatorji kampanje, zaradi česar bi naj bil rezultat referenduma neveljaven.

Prijavo kampanj zakon zahteva za nadzor nad zbiranjem in porabo denarja za oglasne kampanje, očitki pa se nanašajo na izražanje mnenj na družabnih omrežjih in v cerkvah. V Sloveniji smo priča nenavadni zlorabi zakonske ureditve, ko organizacije prijavljajo kampanje, ki jih nimajo, da bi prišle do nastopov v državnih medijih, ki vabijo le uradno prijavljene. Potem pa celo očitajo drugim, ki ne zlorabljajo ureditve in njihov cilj ni RTV SLO, da bi morali ravnati enako nepošteno.

Pri predsednici republike, ki pravkar podpisuje odlok o razpisu volitev, ki bodo 22. marca, so povedali, da so se razšli sporazumno, opozorili so, da je Marolt Medenova delo opravljala volontersko, dogodek pa ni posledica referendumskega poloma.

Ukaz je takšen:

——————————————————-