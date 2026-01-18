Berlin: Organizirane tolpe novačijo tujce, da zanje opravljajo umazana dela

Piše: Vančo K. Tegov

Organizirane kriminalne mreže v Berlinu novačijo ljudi iz tujine in jih pripeljejo v Nemčijo, da bi storili huda kazniva dejanja in se ukvarjali z izsiljevanjem, je danes za DPA povedala berlinska policijska predsednica Barbara Slowik Meisel.»V tujini se v ta namen namerno novačijo predvsem mladi moški,« je dejala in dodala: »V državo vstopijo s kratkoročnimi vizumi in nato storijo kazniva dejanja, za katera so bili najeti.« Po njenih besedah nekateri storilci govorijo zelo malo nemško in praktično izginejo kmalu po dejanju. Dejansko pridejo samo izpeljat »naročilo« oziroma »akcijo« in po istih kanalih se vračajo nazaj v izvorno državo na »relaksacijo« do naslednjega naročila.

Stranke so bodisi v tujini in se želijo uveljaviti na kriminalnem trgu v Berlinu z izvajanjem nezakonitih poslovnih praks bodisi naročila oddajo predstavniki »domačih« organiziranih kriminalnih struktur s sedežem v Nemčiji, menijo med drugim nemški in berlinski varnostni organi. V preteklem letu je policija zabeležila porast nasilnih spopadov med rivalskimi kriminalnimi združbami v nemški prestolnici, poroča DPA. Prav tako poročajo o porastu streljanj. Decembra je bila v nočni klub kot oblika grožnje vržena tudi ročna granata, navaja med drugim policijska predsednica.

Vzroki?

Glavna vzroka za konflikte sta boj za ozemlje med mrežami za preprodajo drog ter izsiljevanje podjetij – dejavnosti, ki jih je šefica policije opisala kot »najbolj donosen vir dohodka« za berlinsko kriminalno podzemlje.

Policija se odziva z operacijami, ki vključujejo preiskave in aretacije. Med potrebnimi ukrepi za soočenje z valom nasilja, je tudi razširitev pooblastil policistov za preiskovanje nezakonitih lastnikov orožja. Nezakonito posedovanje orožja je namreč skoraj vedno v sorazmerju s stopnjo vpletenosti v organizirani kriminal. Ni treba posebej poudarjati, da je teh »uvoženih« tolp največ iz območij nekdanjih spopadov in nemirov ali pa iz povsem »svežih« in celo še trajajočih konfliktov.

Kako je pri nas?

Četudi je Slovenija majhna – v primerjavi s samim Berlinom je celo za polovico manjša od nemške prestolnice –, je tudi sama prepredena z mrežami, ki se ukvarjajo z nezakonitimi posli na različnih področjih: mamila, delovna sila, trgovina z belim blagom. Največ tega »miljeja« tvorijo pripadniki »nekoč« ideološko »bratskih« narodov, danes pa zaradi ideologije »denarja« sodelujejo, kot da se pred 35 leti ni nič spremenilo.

Za Nemčijo ne vem in nimam podatkov o stopnji vpletenosti dela politike ali vidnejših predstavnikov družbenega in gospodarskega življenja, pri nas pa se teh ali podobnih dvomov ne moremo otresti. Več kot dovolj je indicev, ko se v posameznih primerih skupaj pojavijo eni in drugi v elementu sodelovanja in intenzivnega dogovarjanja. Nekateri imajo od »sproščenega« v tujini kar lepe denarce, ki jim jih kasneje sli prinašajo na »pladnju« kot znak »pozornosti«. Celo si sami sebi »ukradejo« identiteto in pozabijo, da se tudi tam nekaj nalaga.

…………….

Upajmo, da se jim bodo te mreže v prihodnje – oziroma kmalu – začele trgati ter da bodo popadali v roke organom, ki se s tem ukvarjajo. Tako bi lahko začeli rezati, trgati in uničevati popkovino in prazačetke predvsem balkanskega predznaka vsega kriminalnega, kar se pri nas dogaja.

Le kako je potrebno, da se to v resnici začne dogajati – v dobro vseh nas!