Barkovljanka: Danes slovenski del od Portoroža do Trsta

Piše: C. R., STA

V nedeljo ob 10.30 se bo po strelu s topa na gradu Miramar v Tržaškem zalivu začela 57. izvedba tradicionalne jadralske regate Barkovljanke. Na najbolj množični regati s skupinskim startom na svetu bodo tudi tokrat sodelovale številne slovenske jadrnice, nekatere se bodo do Trsta odpravile danes v sklopu slovenskega dela regate.

Med številnimi kulturnimi in turističnimi dogodki ter regatami je tudi današnja slovenska od Portoroža do Trsta, ki jo skupaj organizirata slovenska kluba Pirat Portorož, katerega predsednik je nekdanji olimpijec Mitja Margon, in tržaška Sirena. Regata z uradnim imenom Go to Barcolana from Slovenia – I Feel Slovenia, bo po vremenskih napovedih potekala v zelo šibkem vetru.

Začetek regate bo ob 11. uri, startna črta sedmih kategorij jadrnic bo tokrat postavljena bližje Piranu kot lani. Jadrnice bodo nato krenile proti Trstu do zaključka v popoldanskih urah pred Velikim trgom. Poleg slovenskih in italijanskih sodelujejo tudi hrvaške in črnogorske posadke.

“Veter bo šibak, vendar upamo, da bo pihal s hitrostjo šestih, sedmih vozlov, da bo regata potekala v tekmovalnih razmerah. V primeru brezvetrja bo za manjše jadrnice regata skrajšanja za približno polovico, zaključna boja bo pri Svetem Jerneju,” je napovedal Igor Filipčič, predsednik Sirene.

Dodal je, da z optimizmom zrejo v prihodnost, prepričan, da bo ta dogodek še naprej povezoval generacije slovenskih in italijanskih jadralcev. Tudi po besedah Piera Zecchinija, direktorja podjetja Barcolana, s tem sobotnim dogodkom dokazujejo, da šport kaže tudi na dialog in prijateljstvo med sosednjimi narodi in državami.