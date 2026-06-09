Asta Vrečko še vedno ne razume, da državni denar ni njen in da je z vlado Janeza Janše konec njihove prvorazrednosti!

Piše: Celjski glasnik

Glede na to, da se je Asta Vrečko štiri leta predstavljala kot ultra strokovnjakinja za kulturo, bi ob sestavljanju nove vlade pričakovali, da bi bila ravno kultura tisto področje v katerega bi se najbolj vtikala.

A smo bolj kot temu bili priča, da je čez noč postala strokovnjakinja za izobraževanje, kar pa nenazadnje človek tudi lahko razume, saj je to področje služilo kot največji poligon indoktrinacije mladine z njihovo ideologijo. Z nastopom Boruta Rončevića na mesto ministra za izobraževanje, pa se obetajo spremembe, ki bi jim lahko to željo po indoktrinaciji mladine prekinile.

Gospa Asta. Javni denar ni denar levice in vaše birokracije. Javni denar je tudi moj denar. In denar tiste mamice in očka, ki sta dala otroka v zasebni vrtec. Ker imata pravico do izbire vzgojnega koncepta. Jaz ju podpiram. Razumite, to NI vaš denar. Je tudi njun. In konec je… https://t.co/lM7hrxH2q2 — Mojca Škrinjar (@mojcaskrinjar) June 4, 2026

Asta in Levica se namreč ne morejo in ne morejo sprijazniti, da javno šolstvo in zdravstvo, ki si ga sami razlagajo na svoj način, niso v korist državljanom. Na noben način se ne morejo sprijazniti, da je tudi zasebno lahko del javnega oziroma, da javno ne more biti po njihovi ideologiji, saj storitve plačujemo vsi državljani.

To je nenazadnje nekdanji ministrici pojasnila tudi Mojca Škrinjar: “Gospa Asta. Javni denar ni denar levice in vaše birokracije. Javni denar je tudi moj denar. In denar tiste mamice in očka, ki sta dala otroka v zasebni vrtec. Ker imata pravico do izbire vzgojnega koncepta. Jaz ju podpiram. Razumite, to NI vaš denar. Je tudi njun. In konec je vaše prvorazrednosti. Bo šlo?”