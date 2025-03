Anonimni policist pričuje: Pod vladavino Svobode se policija spreminja v Titovo milico

Piše: G. B.

»Parlamentarna komisija, ki preiskuje Golobovo vmešavanje v policijo, je na podlagi pričanja njegovih podrejenih ali povezanih političnih nastavljencev v policiji in NPU, ugotovila, da Golob ne laže,« je zapisal Tilen Majnardi v svojem komentarju na Portal Plus, kar smo poobjavili tudi v Izjavi dneva. In na to dobili odmev.

Oglasil se nam je anonimni policist, ki trdi, da je vse to le vrh ledene gore. Gibanje Svoboda, ki je svojo volilno kampanjo gradilo na zavezi strokovnost v policiji, je po prevzemu oblasti popolnoma obrnilo ploščo in začelo z največjo politizacijo policije kar jih je kdaj bilo. »Totalno razočaranje za policiste. Nezakonito imenovanje Jušića s sprenevedanjem do onemoglosti in zadnja novela zakona kjer gre za popolno rušenje kariernega sistema v policiji in široko avtocesto za vpliv politike na delo policije. To sta le dve sporni stvari, za katere je javna obravnava obvezna in je zato javnost zanju tudi izvedela,« je zapisal v sporočilu, ki smo ga prejeli danes zjutraj.

Funkcionarji, imenovani »na zaupanje«

Kot pravi, je med policisti veliko zgražanja glede spornega kadrovanja, ki se dogaja znotraj policije – obvladovanje vodstvenih delovnih mest s kadrovskim trikom vodenje po pooblastilu, ki strokovna vodstvena delovna mesta v policiji praktično spremeni v delovna mesta na zaupanje. »Delovna mesta na zaupanje so sicer predvidena le za nekaj delovnih mest v kabinetu župana, ministra in predsednika vlade, vendar je zaskrbljujoče, da se zaposlovanje znotraj strukture policije, v praksi izvaja na način zaposlovanja na zaupanje. Ne glede katera vlada je na oblasti, popolno obvladovanje policije z zaposlovanjem na zaupanje je zelo nevarno za celotno družbo,« je še zapisal.

Očitno pa je, da se ta praksa nadaljuje tudi po Jušićevem odhodu, kajti sedanji v. d. direktorja policije je vendarle nastavljenec vladajoče stranke, ki ji pripada tudi notranji minister Boštjan Poklukar. In kako naj bi izgledala sporna praksa kadrovanja znotraj policije? Kot na svoji spletni strani navaja Civilna iniciativa aktivnih državljanov Slovenije, so po navedbah dobrih poznavalcev razmer med ostalim ubrali prvovrsten način obvladovanja policije s kadrovskim trikom zaposlovanja na zaupanje, torej po pooblastilu. Kot navajajo, je 14. marca 2025 potekala 56. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na temo varnostne situacije v Sloveniji. Predsedujoča Tereza Novak iz stranke Svoboda je na silo prekinila razpravo ob vprašanju poslanca SDS Andreja Kosija, ali imata Domen Fajfar in Marko Krajnc ustrezno izobrazbo za zasedbo delovnih mest v Upravi kriminalistične policije in ali sta bila imenovana z razpisom. Konkretnih odgovorov ni bilo.

Brez razpisa, možnost imajo le politično poslušni

Se je pa razkrilo, da je očitno to postala praksa, ki je sicer legalna, da namreč nadrejeni na vodilna mesta postavljajo svoje ljudi, izključno »na zaupanje«, saj naj bi to omogočal zakon. »Eden izmed najbolj uporabljenih kadrovskih trikov je, da se vodstveno delovno mesto pusti trajno nezasedeno, razpisa za zasedbo se nikoli ne objavi, izbranca pa se s pooblastilom določi, da po pooblastilu trajno vodi enoto ali opravlja druge naloge vodstvenega delovnega mesta. Pri tem načinu za izbranca odpadejo vsi pogoji formalne izobrazbe in izkušenj in ker ni razpisa, tudi ni konkurenčnih kandidatov, ki bi se zaradi izbora nekompetentne osebe formalno v postopku kadrovanja pritožili. Ta način zaposlovanja je praktično prikrito zaposlovanje na zaupanje, kot je predvideno za nekaj delovnih mest v kabinetu župana, ministra in predsednika vlade, le da se je preko trika kadrovanja po pooblastilu, zaposlovanje na zaupanje sedaj razširilo na vse nivoje v policiji. V kolikor s tem ni nič narobe, bodo s sprostitvami delovnih mest, postopoma vsa vodstvena strokovna delovna mesta v policiji postala praktično delovna mesta na zaupanje in glavno vodilo v policiji potem več ne bo strokovnost in zakonitost, temveč le zgolj poslušnost. V primeru neposlušnosti se namreč lahko z novim pooblastilom, brez potrebne obrazložitve, naslednji dan za vodenje določi drugo, bolj poslušno osebo. Takšno kadrovanje tudi vodi v negativno kadrovsko selekcijo, saj so zaradi obojestranske koristi za izbor najbolj primerne osebe, ki ne dosegajo zahtevanih pogojev izobrazbe za zasedbo vodstvenega delovnega mesta,« še piše Civilna iniciativa.

Slednja še opozarja, da iz odgovora MNZ na eno izmed poslanskih vprašanj izhaja, da v policiji izmed 119 magistrov znanosti, le 16 zaseda vodstveno delovno mesto in da izmed 26 doktorjev znanosti, le eden zaseda vodstveno delovno mesto. »Skrajno zaskrbljujoče! Še bolj zaskrbljujoče pa je, da se vodstvo policije odloča, da za vodenje na najvišjih vodstvenih položajih, kjer je za zasedbo delovnega mesta zahtevana vsaj 2. bolonjska stopnja izobrazbe, z razpisom ne poišče kompetentne kadre, ampak raje po pooblastilu za vodenje določi osebe, ki zahtevane izobrazbe ne dosegajo. Takšni primeri so Marko Krajnc, ki v času odsotnosti direktorja uprave kriminalistične policije, po pooblastilu vodi upravo kriminalistične policije, Maja Ciperle, ki zaradi nezasedenosti delovnega mesta vodje Sektorja za odnose z javnostmi, po pooblastilu vodi sektor, Domen Fajfar, ki zaradi nezasedenosti delovnega mesta vodje Sektorja za posebne naloge, po pooblastilu vodi sektor.«

Je pa danes spletna stran Civilne iniciative objavila članek o tem, da je hči vodstvenega delavca Policijske uprave Maribor za rojstni dan streljala z očetovo službeno pištolo. Skratka, še en škandal, ki od znotraj razkraja policijo in jo spreminja v Titovo milico.