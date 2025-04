Anonimki iz celjskega sodišča sledilo še tole: “Po cele noči tam gorijo luči …”

Piše: G. B.

Potem ko je bila v soboto poslana anonimka s celjskega sodišča, očitno na več naslovov, je iz istega emaila včeraj prišla še ena informacija.

“Včeraj ponoči ves čas gorele luči na sodišču v Celju. Tudi danes so na dvorišču avtomobilu z LJ registracijo. Pregledujejo vse računalnike. Zaslišujejo. Poslani iz prestolnice. Verjetno bodo luči tam še danes ponoči,” je sporočilo, ki ga je prejel, poobjavil Bojan Požar.

Očitno je, da so se lotili preiskave, kako je lahko ključna informacija ušla v javnost tako rekoč tik pred zdajci, ko je bilo že vse pripravljeno na “slovesno razglasitev sodbe”.

Ko je slednji poleg Petra Jančiča v soboto tudi sam objavil na X-u dokumente o tako rekoč že napisani sodbi v zadevi Trenta, je zapisal na koncu: “Ali gre za fake, ponaredek, neslano šalo ali nekaj morda čisto resnega, pa bo kmalu jasno …”

No, očitno ne gre za neslano šalo. Sojenje, ki poteka, ni “fake”, vse to se res dogaja pred našimi očmi. In to za dejanje, ki sploh ni kaznivo. Režiserji pa računajo, da bo javnost tako kot doslej na lepe oči verjela, da je Janez Janša spet vpleten v novo barabijo. In s tem na naslednjih volitvah bolj odločno podprla “nov obraz”.

Je pa blog Kavarna Hayek že pred desetimi leti objavila, da levičarji tudi v primeru prodaje nepremičnin ne razumejo tržne ekonomije (TUKAJ). No, povedano natančneje: nočejo razumeti.

Sicer pa, tudi cene nepremičnin v Trenti očitno ne lažejo:

Zadeva #Trenta – primerjava cen parcel pic.twitter.com/qHX20P0cnh — Žvane Raner iz Nerezin (@6packCukurova) April 12, 2025

A tisto, kar v tem trenutku režiserje tega najbolj zloglasnega postopka skrbi, je to, da bi se proti njim obrnil tudi tisti del javnosti, ki sicer ne simpatizira niti z Janšo niti s SDS. Povedano drugače: šli so predaleč. In tudi mnogi navadni državljani znajo brati sodbe. Zadeva Trenta pa se tudi vleče dovolj dolgo.