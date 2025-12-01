Ankete: Svoboda daleč za SDS, med levičarji kanibalsko grizenje

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Popularnost Svobode Roberta Goloba se z 20,8 odstotki presenetljivo ni povišala po polomu na referendumu o “pomoči pri prostovoljnem končanju življenja” po meritvi Mediane za POP TV, če jo primerjamo z zadnjimi merjenje iste agencije za TVS in Delo, ko bi zbrala 23,7 in 21,7.

V preteklosti smo bili takšnim čudežem, da je Svoboda kot poraženec pridobila, že priča. Svoboda je v primerjavi nekaj malega celo izgubila. Daleč spredaj ostaja SDS Janeza Janše s 28,6, ki pa je v primerjavi z zadnjo meritvijo Mediane za TVS nekaj malega izgubila. Takrat bi jih volilo 30,3 odstotka volivcev. Že daleč zadaj je na tretjem mestu SD Matjaža Hana s 7,2 odstotki. Manj ugoden je položaj za Levico, ki jo je Mediana tokrat merila skupaj z Vesno, obe stranki skupaj bi komaj prišla v državni zbor. To je precejšen polom. Mogoče je, da se je del glasov preselil k stranki Mihe Kordiša Mi, socialisti, ki bi zbrala 2,2 odstotka. Bi pa v bloku radikalnih protestniških strank Resni.ca nekdanjega policista Zorana Stevanovića ostala celo pod pragom za vstop v parlament. Po prejšnjih meritvah bi bila precej nad. Lahko bi torej sklepali, da je račun za polom na referendumu najbolj zadel to stranko, ki sploh ni bila igralec v dogajanju.

Je pa poskočil drug igralec, ki tudi ni imel nobene resne vloge pri referendumu, to je Prerod Vladimirja Prebiliča, ki je s 6,3 odstotka prehitel NSi Jerneja Vrtovca s 5,8 in Demokrate Anžeta Logarja s 5,4. NSi je dosegla najslabši rezultat po meritvah zadnje mesece, kar je v skladu s pravilom, da po naših agencijah zmagovalci izgubljajo. Se je pa tokrat dobro odrezala SLS Tine Bregant, ki je tik pod pragom za vstop v DZ.

Mediana je v zadnjih letih dramatično zgrešila napoved rezultata evropskih volitev in obeh referendumov, o astronomskih pokojninskih dodatkih za državno privilegirane kulturnike in državni asistenci pri samomorih. Nič bolje pa se niso odrezale niti druge agencije. Rezultate meritev moramo zaradi tega prebirati z veliko mero kritičnosti. Ni mogoče izključiti, da so poskus ustvarjanja javnega mnenja za plačnike iz politike in da so dejanska razmerja moči popolnoma drugačna.

Kot so bila popolnoma drugačna od meritev na EU volitvah in obeh referendumih.

Bolj dolgoročne primerjave več agencij kažejo, da je SDS daleč spredaj, vladajoča Svoboda precej zaostaja, že kar daleč zadaj pa sledi velika skupina strank, ki dosegajo podobne deleže in so lahko prihodnja leta pomembne ali pa ostanejo pod pragom.

Odvisno bo od kampanj v prihodnjih mesecih.

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.