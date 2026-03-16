(ANKETE) Svoboda bo poražena, a obstaja možnost, da bo ohranila oblast

Razlike med zadnjimi meritvami javnega mnenja so osupljive. Po Mediani in Parsifalu SDS Janeza Janše krepko vodi pred Svobodo Roberta Goloba, sedanja vladna koalicija (Svoboda, SD in Levica) pa bi doživela hud poraz in brez Demokratov ne bi mogla ohraniti oblasti.

Po Ninamedii je Svoboda pred SDS. To je sploh edina meritev v zadnjem letu, ki je izmerila takšen rezultat. Po Ninamedii bi vladne stranke tudi brez Demokratov lahko sestavile vlado, ki bi imela pa bolj šibko večino od sedanje. Po vseh treh napovedih bo v primerjavi s prejšnjimi volitvami največji poraženec Svoboda. Če upoštevamo združitev Svobode z LMŠ Marjana Šarca in SAB Alenke Bratušek, jih je pred štirimi leti skupaj volilo 40,8 odstotka volivcev. Zdaj so med 24,1 odstotki po Parsifalu in 27,5 odstotka po Ninamedii. Primerjave volilnih napovedi (le volivci, ki nameravajo voliti) so takšne:

Stranka Parsifal (11. 3.) Ninamedia (14. 3.) Mediana (15. 3.) SDS 32,3 % 26,6 % 31,2 % Gibanje Svoboda 24,1 % 27,5 % 25,1 % Demokrati (Logar) 9,4 % 7,0 % 7,5 % Levica (+ Vesna) 9,1 % 8,2 % 8,4 % NSi (+ SLS + Fokus) 7,5 % 8,1 % 7,0 % SD 6,9 % 8,2 % 6,5 %

Vstopa Demokratov Anžeta Logarja v levo vlado po volitvah, kar bi na oblasti ohranilo zdaj vladajoče, ni mogoče izključiti. Sporočajo, da ne želijo vlade, ki bi jo vodil Janša in ki bi bila le iz enega bloka. Preračuni agencij niso opravljeni na enak način. Parsifal in Mediana sta upoštevala le tiste, ki so rekli, da se bodo gotovo udeležili volitev. Ninamedia pa vključuje tudi tiste, ki bodo šli verjetno. To lahko pojasni del razlike, saj so volivci desnice običajno bolj disciplinirani. Ne smemo pa spregledati, da je lastnik Ninamedie Nikola Damijanić, ki sodi na politično levico, podjetje pa večino prihodkov tradicionalno ustvari z institucijami blizu mestne občine Ljubljana, ki jo vodi Zoran Janković. Janković po tajno posnetkih pogovorih politikov, odvetnikov in lobistov, ki so bili objavljeni zadnje dni, sodi v vrh sedanje vladajoče elite supermoči. Vpliva objave teh posnetkov meritve ne upoštevajo, ker so bile izvedene že prej.

Opozorilo: Meritvam javnega mnenja ne smemo verjeti. Povsem so zgrešile ob obeh zadnjih referendumih in na evropskih volitvah. Vsakič, to je trikrat zapored, so udarile mimo v prid zdaj vladnih strank. Na prejšnjih volitvah poslancev pa so tudi udarili mimo, a v obratno smer. Podcenili so Svobodo. Na volitvah štiri leta prej pa SDS. Za večino podjetij, ki izvajajo merjenja (Ninamedia, Mediana, Valicon) za večje medije, je znano, da so poslovno in politično povezani z vladnimi strankami. Bolj na desno sodita Parsifal in RC IJEK

RTV Slovenija je prejšnji mesec volilno napoved uporabila le za preračun sedežev v parlamentu, objavila pa teh deležev ni, zaradi tega sem jih ostro kritiziral. Prejel sem po tem opozorilo tudi pismo bralca, da si lahko ime operejo le z objavo vseh podatkov.

To so zdaj storili. Popravili so se in javnosti predstavili vse podatke in tudi priznali, da ravnajo drugače.

Je pa zdaj obratno pri Dnevniku, kjer pa po novem objavljajo le še volilno napoved Ninamedie, običajne meritve moči strank, iz katere to izpeljejo, pa ne. Po napovedih rezultata od manjših strank po Parsifalu in Mediani v parlament pride tudi Resni.ca. Po Ninamedii ne. Vse ostale manjše stranke so že daleč po pragom.,

V primerjavi med vsemi anketiranimi Dnevnika ne morem več prikazati, ker podatkov več ne objavljajo. Brez njih so rezultati za največje stranke takšni:

Med meritvami med vsemi anketiranimi in napovedjo le po tistih, ki nameravajo na volitve so precejšnje razlike na vrhu in med manjšimi strankami. Po Parsifalu in Mediani med tistimi, ki nameravajo na volitve, SDS še okrepi vodstvo. Primerjava običajnih meritev obeh agencij pa je takšna:

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Primerjave niso preproste, ker meritve različne agencije opravljajo z različnimi vprašalniki, tehnično na različne načine, rezultate prikazujejo različno in jih še različno obtežujejo, načine dela pa pogosto tudi skrivajo.