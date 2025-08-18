Ankete: česa na Dnevniku ne povedo, še manj na Siol.net

Piše: Spletni časopis

“Šestodstoten padec volilne podpore, kot ga glede na prejšnji mesec beležijo v SDS, je tako še najbolj omembe vreden premik meseca. Tokratnih 22,1 odstotka glasov je za Janševe sicer najnižja izmerjena volilna preferenca v skoraj dveh letih.”

Tako so v Dnevniku opisali ugotovitve svoje meritve popularnosti strank v primerjavi s svojimi meritvami v preteklosti. Prejšnji mesec so SDS namerili 23,4 odstotka. Dejansko se je precej povečalo predvsem število neopredeljenih za stranke, iz 35,8 prejšnji mesec na že 38 odstotkov ta mesec. Podatki, če upoštevamo le za stranke opredeljene volivce, kar omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami, pa so takšni:

V primerjavi z meritvijo Valicona za Siol.net pred dvema tednoma je Ninamedia pokazala celo velikanski skok podpore SDS. Skoraj že povsem neverjetnega. Visokega pa po Ninamedii tudi v primerjavi z vsemi drugimi meritvami javnega mnenja zadnji mesec. A tega ne Dnevniku ne povedo. Še manj pa na Siol.net, ko rezultate povzema na način, ki je značilen za depolitiziran medij Roberta Goloba. V primerjavi z Mediano in IJEK pred tednom (pa tudi Valiconom nekoliko prej) je SDS dosegla celo največji skok podpore med vsemi.

Primerjava z drugimi meritvami pokaže še druge pomembne razlike. Ninamedia anketiranim v svoji običajni meritvi (delajo pa še dodatne) ponuja v izbiro le parlamentarne stranke, ki so jim dodali Demokrate, SLS in Vesno. Ne pa tudi Resni.ce in še vrste strank, ki so po merjenjih agencij, ki vključujejo v vprašalnik več strank, bistveno uspešnejše od SLS in Vesne in ki bi lahko tudi prišle v DZ.

Kako vprašaš, vpliva na rezultat.

Kako prozorno mediji manipulirajo, pa kaže naslov na vladnem Siol.net, kjer ugotovitve Dnevnika povzemajo. Na Siol.net je Golobova vlada že dvakrat zamenjali direktorja in odgovornega urednika, propagande članke za Goloba pa zadnje čase tam piše donedavna piarovka obrambnega ministrstva Mateja Trunk Hrvatin. Tudi tega je:

Pod naslovom, kako vladi narašča podpora, se skriva podatek objavljen v Dnevniku, da večina anketiranih v raziskave agencije Ninamedia, ki je v lasti Nikole Damjanića, ocenjuje delo vlade kot neuspešno in da se je delež tistih, ki delo ocenjujejo kot uspešno, povišal:

Da bi anketirane pri Ninamedii spraševali, ali to neuspešno vlado podpirajo ali ne, o čemer v naslovu piše Siol.net, pa ni zaznati. Naslovi so propagandna sporočila v medijih nenavadne vrste.

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.