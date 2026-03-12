(ANKETA) SDS še naprej ohranja trdno vodstvo pred Golobovo Svobodo

Piše: Nova24tv.si

Če bi bile parlamentarne volitve to nedeljo, bi slavila največja opozicijska stranka SDS. Zadnja anketa, ki jo je med 6. in 10. marcem izvedla agencija Parsifal, kaže, da SDS še naprej ohranja precejšnje vodstvo pred vladajočo stranko Gibanje Svoboda, ki jo te dni bremenijo razkritja šokantnih posnetkov pogovorov, v katerih glavno akterko predstavlja nekdanja generalna sekretarka stranke.

Največji razkorak med največjima strankama je opazen med volivci, ki so opredeljeni in bi se zagotovo udeležili volitev. Naslednjih državnozborskih volitev se bo zagotovo udeležilo 63,1 odstotka anketirancev, kar je manj kot pri prejšnjem merjenju, ko je 68,7 odstotka ljudi reklo, da bi se zagotovo udeležili volitev. 5,9 odstotka vprašanih pravi, da se volitev nikakor ne bodo udeležili.

V kolikor upoštevamo vse anketirance, bi SDS uživala 22,5-odstotno podporo, Svoboda pa 17,3-odstotno podporo. Sledili bi Demokrati s 7-odstotno podporo in združena lista Levice in Vesne s 6-odstotno podporo. Nad parlamentarni prag bi se uspelo uvrstiti še stranki SD (5,7 odstotka) in skupni listi strank NSi, SLS in Fokus (5,6 odstotka).

13,7 odstotka vprašanih je še neodločenih, koga bi volili, 5,7 odstotka pa je takih, ki ne bi volilo nobene izmed strank. Če si pogledamo križanje med demografskimi in vsebinsko spremenljivko, lahko vidimo, da med podporniki SDS prevladujejo moški, tisti, ki so v najstarejši starostni skupini (55 let in več), in tisti s srednješolsko izobrazbo. Med podporniki trenutno vladajoče stranke prevladujejo ženske, največ jih pripada najstarejši starostni skupini in ima dokončano ali nedokončano osnovnošolsko izobrazbo.

Med podporniki Demokratov prevladujejo moški, tisti, ki so v srednji starostni skupini (35–54 let), in tisti, ki imajo najvišjo izobrazbo. Ženske prevladujejo med podporniki Levice in Vesne. Med njihovimi podporniki je največ tistih, ki so del najmlajše starostne skupine (18–34 let) in imajo najvišjo doseženo izobrazbo. Moški prevladujejo med podporniki SD kot tudi skupne liste NSi, SLS in Fokus. Medtem ko največ podpornikov SD prihaja iz najmlajše starostne skupine, največ podpornikov skupne liste izhaja iz najstarejše starostne skupine. Tisti s poklicno izobrazbo prevladujejo med podporniki SD, tisti z najnižjo izobrazbo pa pri skupni listi.

Če si pogledamo rezultate med opredeljenimi volivci, lahko vidimo, da bi 30 odstotkov vprašanih volilo SDS, Svobodo bi volilo 23,1 odstotka vprašanih, Demokrate pa 9,2 odstotka vprašanih. 7,9 odstotka vprašanih bi volilo listo Levice in Vesne, 7,6 odstotka vprašanih SD, 7,5 odstotka anketiranih pa listo NSi, SLS in Fokus.

Med tistimi, ki se bodo volitev zagotovo udeležili, bi jih največ (27,2 odstotka) podprlo SDS, sledijo Svoboda (20,3 odstotka), Demokrati (8 odstotkov), lista Levice in Vesne (7,7 odstotka), lista NSi, SLS in Fokus (6,3 odstotka) ter SD (5,8 odstotka).

Če pa si pogledamo podporo le med tistimi, ki so opredeljeni in bi se zagotovo udeležili volitev, bi se SDS s kar 32,2-odstotno podporo zavihtela na prvo mesto. Sledili bi Svoboda s 24,1-odstotno podporo in Demokrati z 9,4-odstotno podporo. Lista Levice in Vesne bi se z 9,1-odstotno podporo uvrstila na četrto mesto, sledili pa bi skupna lista NSi, SLS in Fokus s 7,5-odstotno podporo ter SD s 6,9-odstotno podporo.

Če razvrstitev strank primerjamo s tisto iz prejšnjega tedna, lahko vidimo, da na prvem in drugem mestu ni sprememb. Izenačitve največjih strank sicer ne bilo niti pričakovati v luči afere s posnetki, ki iz dneva v dan curljajo na površje in na vodilno stranko mečejo temno luč. Ker se je merjenje začelo že 6. marca, v osrednjih medijih pa se je o aferi pričelo poročati šele na začetku tega tedna, je težko govoriti o tem kolikšen bo celoten vpliv afere, še posebej, ker ne vemo, koliko takšnih posnetkov bo še pricurljalo v javnost. Videti pa je mogoče, da se je precej izboljšala pozicija Demokratov, ki so napredovali s petega na tretje mesto. Listi Levice in Vesne je uspelo prehiteti koalicijsko SD. Odkar stranka Prerod ne sodeluje več toliko v soočenjih, se ji je začela podpora zmanjševati. Čeprav je uspela stranka Resni.ca prehiteti Prerod, pa ji še vedno ne kaže uvrstitev v parlament. Vseeno pa njenega vstopa v parlament ni mogoče izključiti, saj se nahaja blizu parlamentarnega praga.

Anketa je bila izvedena med 6. 3. in 10. 3. 2026 preko telefonskega anketiranja na vzorcu 905 oseb, od tega je bilo 49,1 odstotka žensk. Povprečna starost anketiranih je znašala 55,3 leta. Največ anketirancev je imelo dokončano višjo ali visoko izobrazbo oziroma več (39,1 odstotka), sledili so tisti z dokončano srednjo šolo (35,5 odstotka), poklicno šolo (17 odstotkov) in tisti z dokončano ali nedokončano osnovno šolo (8,4 odstotka). Največ anketirancev je prišlo iz vasi ali zaselka (56,7 odstotka), sledili so tisti iz manjših krajev (16,9 odstotka) in mest (11,7 odstotka), iz Ljubljane jih je bilo 9,8 odstotka in iz Maribora 4,8 odstotka. Največ anketiranih (21,3 odstotka) je bilo iz Osrednjeslovenske regije, sledili sta Podravska (16,8 odstotka) in Savinjska regija (13,2 odstotka).