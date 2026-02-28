(ANKETA) Prepričljivo vodstvo SDS pred zasledovalci

Piše: Ž.K., Nova24tv.si

Zadnja raziskava Parsifala kaže na prepričljivo zmago Slovenske demokratske stranke na prihajajočih državnozborskih volitvah. Tudi na podlagi zadnjega merjenja ni mogoče napovedati, kako bo videti prihodnja koalicija, kaže pa majhne možnosti, da se bosta v parlament prebili stranki Preporod in Resnica.

Parsifalova anketa kaže na udobno vodstvo SDS, za katero se uvršča Golobova Svoboda, nato sledijo Socialni demokrati, Logarjevi Demokrati, koalicija strank NSi-SLS-Fokus in duet strank Levica in Vesna.

V kolikor se upoštevajo vsi anketiranci, ima SDS na prvem mestu 22,9-odstotno podporo volivcev. Svoboda na drugem mestu 17,1 odstotka, SD 7,8 odstotka in Logarjevi Demokrati 6,7 odstotka. Koalicija strank NSi-SLS-Fokus bi prejela 5,2-odstotno podporo volivcev, tik nad parlamentarnim pragom pa bi se znašla Levica/Vesna s 4,2 odstotka. Pred parlamentom bi ostali Prebiličev Preporod, Resnica, Pirati, SNS in Kordiševi Mi, Socialisti.

V kolikor se upoštevajo le opredeljeni volivci, se podpora SDS poveča. Kot vodilna politična stranka v Sloveniji prejme 30,9-odstotno podporo, Svoboda pa 23-odstotno podporo. Med opredeljenimi volivci ima torej SDS skoraj 8-odstotno prednost pred svobodnjaki. SD prejme 10,5-odstotno podporo, Demokrati 9,1-odstotno, NSi-SLS-Fokus 7,1-odstotno, Levica-Vesna pa 5,7-odstotno podporo.

V kolikor se upoštevajo le anketiranci, ki se bodo zagotovo udeležili volitev, je prav tako na prvem mestu SDS z 28,0-odstotno podporo, Svoboda z 19,2-odstotno podporo, SD s 7,9-odstotno podporo, Demokrati s 7,6 odstotka podpore, NSi-SLS-Fokus s 6,8-odstotno podporo, Vesna-Levica pa s 4,7-odstotno podporo.

Raziskava Parsifala kaže, da bo udeležba na volitvah 22. marca visoka. Kar 71,9 odstotka anketirancev je odgovorilo, da se bodo volitev zagotovo udeležili. Da se volitev zagotovo ne bodo udeležili, je odgovorilo le 7 odstotkov anketirancev.

Tudi zadnja javnomnenjska raziskava kaže na stabilno politično sliko. Svoboda je pri opredeljenih volivcih izgubila 0,8 odstotka podpore, kar bi bilo mogoče pripisati nedavni aretaciji spletnega vplivneža Repića oz. “Nepridiprava”. Polni učinek afere na podporo Svobodi se verjetno še ni izrazil, saj se je anketa začela izvajati na dan, ko je prišlo do sporne aretacije.

Kdo bo odločal o koaliciji?

Iz ankete je zaenkrat težko zaključiti, kakšna bo prihodnja koalicija. Bodočo koalicijo bi lahko odločili Demokrati, ki bi lahko obrnili hrbet pomladnemu polu. Ali pa stranka Preporod, če bi se ji uspelo uvrstiti v parlament. Tej je od zadnjega merjenja Parsifala sicer padla podpora. Zrasla pa je podpora anticepilski stranki Resnica. Lahko bi se zgodilo tudi, da bi iz parlamenta izpadla Levica/Vesna na račun povečanega deleža volilne podpore stranki Mi, Socialisti. SDS po drugi strani napoveduje, da bo do volitev kovala koalicijo z volivci.

V raziskavo, ki je potekala med 24.02.–26.02.2026, je bilo zajetih 759 anketirancev, od tega 50,4 odstotka žensk. Povprečna starost anketiranih je znašala 55,8 leta. 40 odstotkov anketiranih je imelo srednješolsko izobrazbo, 34,6 odstotka jih je imelo visoko izobrazbo ali višjo, 15,9 odstotka anketirancev je imelo poklicno izobrazbo, 9,5 odstotka anketirancev pa dokončano osnovno ali nedokončano osnovno šolo. Največ anketirancev prihaja iz vasi ali zaselkov (56,9 odstotka), nato iz trgov ali manjših krajev (16,1 odstotka), Ljubljane (10,6 odstotka) in Maribora (4,5 odstotka). Največ anketirancev je prišlo iz Osrednjeslovenske regije (25,2 odstotka), temu sledita Podravska (16,7 odstotka) in Savinjska regija (12,7 odstotka).