Anketa Dela: Golobovi prepričali večino javnosti, da je obramba države nepomembna

Piše: Spletni časopis

Po raziskavi agencije Mediana za Delo je vladnim strankam uspelo prepričati večino javnosti, da naši državi ni treba spoštovati zavez, po katerih bi že davno morala za obrambo nameniti najmanj dva odstotka BDP in da je skrb za obrambo države nepomembna, ker nam lahko varnost zagotovi diplomacija Tanje Fajon.

Predsednik vlade Robert Golob že dalj časa javno zagotavlja, da bo delež povišal na tisto, kar bi že davno morali doseči, šele do leta 2030, ker ni razlogov za skrb. V zadnjem tednu se je nekoliko popravil in napovedal, da je cilj postati bolj odgovorna država že pred tem letom.

Zadnji politik z leve, ki je tudi javno opozarjal, da je to napačen pristop, je bil Borut Pahor, ko je bil predsednik republike, ko je javnosti predstavljal ocene, da je naša vojska nesposobna vojaškega konflikta.

Rezultati ankete, ki kažejo, da se večina ljudi strinja s politiko sedanje vlade, da se požvižgamo na obrambo in svoje lastne zaveze v zavezništvu Natu, kjer smo po vlaganjih v obrambo že desetletje povsem na repu, in še niti začeli nismo ustanavljati enot, za katere smo se že pred več kot desetletjem zavezali, da bodo danes že delovale za skupno obrambo, so takšni:

Ti rezultati niso presenetljivi, saj premier in vlada ljudem javno zagotavlja, da za obrambo namenjajo dovolj, da nimajo namenov povečevati proračuna v kratkem, ker za to ni nobene potrebe in to kljub temu, da je v to popolnem nasprotju z vse bolj zaostrenim mednarodnim položajem in dogajanjem v Evropi.

Sedanja vlada je nastala na ukinjanju skrbi za vojsko, da je Golob v vlado pridobil Levico, ki je za izstop iz Nata in ukinitev vseh nakupov za vojsko, kar je v interesu Moskve. Golob je ob prevzemu oblasti takoj preklical naročilo modernih evropskih oklepnikov Boxer prejšnje vlade. Podoben preklic s podobnimi razlogi se je zgodil že v času vlade Marjana Šarca.

Iz vlade zdaj napovedujejo, da bodo kupili oklepnike Patria, kar je država nekoč tudi že preklicala, a ta nakup bo zdaj krepko dražji, ker se je povpraševanje po vojaški tehniki medtem zelo povečalo in tudi ne bo na hitro zagotovilo sredstev, ki jih naša vojska nima, a bi jih morala že davno imeti.