Aneks na aneks ali gradnja kopališča po Jankovićevo

Piše: Moja Dolenjska

Mestna občina Ljubljana na križišču Tivolske in Celovške ulice v Ljubljani gradi novo kopališče Ilirija. Vrednost projekta je bila sprva ocenjena na 33 milijonov evrov, do danes pa se je projekt skorajda dvakrat podražil.

Ljubljanski župan Zoran Janković je z izvajalci sklenil že 18 aneksov k osnovni pogodbi, zadnjega pred nekaj dnevi.

Občina je sprva načrtovala, da bo projekt stal 33 milijonov evrov, a je ocena vrednosti nato strmo rasla. Tako je osnovna pogodba, sklenjena s koprskim Makro 5 Gradnje pred štirimi leti, znašala že 53 milijonov evrov, nato pa so jo z aneksi še zvišali na 62,5 milijona evrov. V ta namen so jih sklenili kar 18 aneksov.

In kako enormno podražitev projekta pojasnjujejo na občini? “V času gradnje smo sklenili anekse k osnovni pogodbi zaradi številnih razlogov. Prvi je bil ta, da smo v skladu z določili zakona o javnih naročilih uvedli in nominirali vse tiste podizvajalce, ki so se priglasili v postopek gradnje. Gre za anekse od 1 do 9 ter 11, 13 in 16, kjer smo nominirali več kot 40 podizvajalcev, vendar pa so bili sklenjeni brez finančnega povečanja pogodbene cene. Z aneksoma številka 10 in 14 smo podaljšali pogodbeni rok za izvedbo del, ki sta bila prav tako sklenjena brez finančnega povečanja pogodbene cene,” so pojasnili na občini. Z aneksi številka 12, 15 in 17 pa da so naročili dodatna gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela ter pogodbeno uredili izvedbo nepredvidenih del, podaljšanje roka ter nominacije podizvajalcev, so navedli za časopis Delo.

Za primerjavo. Gradnja Olimpijskega centra z dvema bazenoma v Novem mestu je stala 6,8 milijona evrov.