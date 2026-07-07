Andrej Poglajen: “Da bo policija pregledovala SMS-e državljanov je laž, bo pa pregledovala državna podjetja”

Piše: Celjski glasnik

Ker bo vlada Janeza Janše, kot kaže, uresničila svojo predvolilno obljubo in prekinila financiranje nevladnikov od katerih država in državljani nimajo nobene koristi, so ti na okopih.

S svojimi dejanji pa poskušajo na vse pretege sedaj vlado Janeza Janše prikazati kot avtoritatarnega predsednika vlade oziroma kod vlado, ki bi z represijo skušala podrediti in nadzorovati vse državljane. Tako so sedaj z vsemi silami usmerjeni v zavajanje, da vlada oblikuje politično policijo.

Poslanec SDS Andrej Poglajen odgovarja na očitke, da koalicija uvaja politično policijo.https://t.co/VoCEIPaiVb pic.twitter.com/hB8SjcsyMR — Info360 Novice (@info360_si) July 2, 2026

Najbolj zanimivo v tej zgodbi je, da pred štirimi leti, ko je Robert Golob napovedal čiščenje policije, ki bo delovala povsem po zahtevah takratne njegove vlade, nihče ni govoril o politični policiji. Danes, ko vlada Janeza Janše želi uvesti spremembe, ki bi omogočale pregledovanje delovanja državnih podjetij, preko preiskovalnih komisij pa navajajo da gre za politično policijo. Največja ironija vsega tega pa je, da je temelje za takšno delovanje postavila ravno njihova Urška Klakočar Zupančič.

Tako je denimo za Info 360 poslanec Andrej Poglajen pojasnil, kako pobudniki referenduma zavajajo javnost ter državljane. Kot je pojasnil nihče ne bo in ne želi pregledovati SMS sporočil državljanov, seveda pa se želi razčistiti delovanje državnih podjetij in morebitno odtekanje javnega denarja.