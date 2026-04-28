Ameriško izčrpavanje iranskih zmogljivosti skladiščenja nafte

Piše: C. R.

Zdi se, da Iran poskuša izkoristiti svoj vpliv nad Hormuško ožino, da bi končal vojno na način, ki bi odpravil ameriško blokado iranskih pristanišč, ne da bi moral Iran dati jedrske koncesije.

Iran je Združenim državam predstavil nov predlog, v katerem naj bi ponudil “ponovno odprtje” Hormuške ožine in konec vojne, hkrati pa bi pogajanja med ZDA in Iranom o jedrskem programu preložil na poznejši datum. Iranski predlog ne bi prisilil Irana k koncesijam glede njegovega visoko obogatenega urana ali sposobnosti bogatenja urana vnaprej, temveč bi Iranu dal več časa za sodelovanje v pogovorih o teh jedrskih vprašanjih. Ni jasno, ali poveljnik Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), generalmajor Ahmad Vahidi, in njegov ožji krog podpirajo ta novi predlog.

Hitro izčrpavanje iranskih zmogljivosti skladiščenja nafte verjetno vsaj delno pojasnjuje, zakaj Iran pritiska za mirovni sporazum, ki bi odpravil ameriško pomorsko blokado. Časopis Wall Street Journal je 27. aprila poročal, da je ameriška blokada iranskih pristanišč Iran prisilila k skladiščenju nafte v “zapuščenih rezervoarjih za nafto v slabem stanju” in v “zabojnikih” v mestih Ahvaz v provinci Huzestan in Asaluyeh v provinci Bušehr, po navedbah neimenovanih sedanjih in nekdanjih iranskih uradnikov.

Iran Update Special Report, April 27, 2026 Iran appears to be attempting to exploit its leverage over the Strait of Hormuz to end the war in a way that removes the US blockade of Iranian ports without Iran having to make nuclear concessions. Iran presented a new proposal to the… pic.twitter.com/AGTCT6kwnF — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) April 27, 2026

Iranska delegacija pod vodstvom iranskega zunanjega ministra Abbasa Araghčija je na srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Sankt Peterburgu 27. aprila poudarila pomen rusko-iranskih strateških odnosov. Rusija je med vojno omogočala iranske napade na Bližnjem vzhodu, na primer s tem, da je Iranu zagotavljala satelitske posnetke ameriških, zalivskih in turških vojaških sredstev na Bližnjem vzhodu.

Hezbolah od začetka veljavnosti premirja 16. aprila za napade na izraelske sile v Libanonu vse pogosteje uporablja brezpilotne letalnike z vidnim poljem iz prve osebe (FPV). Hezbolah trdi, da je brezpilotne letalnike FPV uporabil v 12 od 18 napadov na izraelske kopenske sile v Libanonu od 16. aprila. Izraelski mediji so poročali, da je Hezbolah začel uporabljati brezpilotne letalnike z optičnimi vlakni FPV kot glavno udarno platformo za napade na izraelske sile v južnem Libanonu.