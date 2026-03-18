sreda, 18 marca, 2026
Ali želi Golobova vlada doseči kolaps oskrbe z gorivom ravno za vikend volitev? Vse tako kaže!

FokusSlovenija
(Foto: STA)

Piše: Gašper Blažič

Vlada bo pred novim izračunom cen naftnih derivatov prihodnji teden korenito posegla v trošarine in dajatve, vseeno pa je pričakovati podražitev pogonskih goriv in kurilnega olja. Cena litra dizla se bo v torek predvidoma zvišala za 12 centov, podobno tudi kurilnega olja, za nekaj manj pa 95-oktanskega bencina.

A tisto, kar nas bolj skrbi, je obnašanje vodilnih predstavnikov vlade, ki s svojimi izjavami vnašajo paniko med ljudmi pred velikimi podražitvami, ki naj bi se zgodile zaradi dogajanja v Perzijskem zalivu. Kjer pa je za nastal položaj soodgovorna predvsem pasivna Evropa, s tem pa posredno pomaga iranskemu ajatolskemu režimu.

To pa pomeni, da bi lahko v kratkem sledil še večji naval na bencinske črpalke in še bolj moteno oskrbo z naftnimi derivati. Morda bi lahko do tega prišlo konec tedna, ravno v času volitev.
Čeprav pristojna ministra Klemen Boštjančič (finance) in Bojan Kumer (okolje) na eni strani zagotavljata, da panika ni potrebna, pa očitno sama sebi nasprotujeta, saj istočasno preko izjav dajeta vtis, da se bodo razmere zaostrile.

Sorodne vsebine

