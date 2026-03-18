Ali želi Golobova vlada doseči kolaps oskrbe z gorivom ravno za vikend volitev? Vse tako kaže!

Piše: Gašper Blažič

Vlada bo pred novim izračunom cen naftnih derivatov prihodnji teden korenito posegla v trošarine in dajatve, vseeno pa je pričakovati podražitev pogonskih goriv in kurilnega olja. Cena litra dizla se bo v torek predvidoma zvišala za 12 centov, podobno tudi kurilnega olja, za nekaj manj pa 95-oktanskega bencina.

A tisto, kar nas bolj skrbi, je obnašanje vodilnih predstavnikov vlade, ki s svojimi izjavami vnašajo paniko med ljudmi pred velikimi podražitvami, ki naj bi se zgodile zaradi dogajanja v Perzijskem zalivu. Kjer pa je za nastal položaj soodgovorna predvsem pasivna Evropa, s tem pa posredno pomaga iranskemu ajatolskemu režimu.