Piše: G. B.

Marsikdo se v tem času sprašuje, ali lahko Iran oziroma njegov že skoraj obglavljeni ajatolski režim, ki sedaj brezglavo napada vse okoli sebe, neposredno škoduje Sloveniji.

Vprašanje smo najprej postavili umetni inteligenci (SuperGrok). Slednji odgovarja, da imajo iranske balistične rakete (npr. Sejjil, Emad, Ghadr, Shahab-3 in Khorramshahr) imajo uradno samopostavljeno omejitev dosega na dva tisoč kilometrov. To je sicer dovolj za doseg do Izraela, ameriških baz v Perzijskem zalivu in tudi delov jugovzhodne Evrope (Grčija, Bolgarija, Romunija, Ukrajina, Moldavija).

Ker pa znaša razdalja med Teheranom in Ljubljano približno 3280 kilometrov, medtem ko so izstrelitveni položaji, ki so geografsko najbližje Sloveniji, oddaljeni približno 2800 kilometrov, je jasno, da rakete ne morejo doseči Slovenije.

Nekateri strokovnjaki (npr. iz Defense Express, grških in izraelskih virov) opozarjajo, da bi Khorramshahr (z 1800 kg težko bojno glavo pri 2000 km) z zmanjšano bojno glavo lahko dosegel tudi do tri tisoč kilometrov. V tem primeru bi v doseg spadali tudi deli srednje Evrope – vključno z Avstrijo, Madžarsko, Slovaško, delom Italije in Slovenijo (Ljubljana leži blizu Dunaja in Budimpešte).

Vendar to operativno ni potrjeno, saj je potrebno takšne rakete najprej testirati. Iran se za zdaj drži uporabe raket srednjega dosega. Ameriške obveščevalne ocene ne potrjujejo obstoj raket, ki bi imele doseg do tri tisoč kilometrov. Tudi če bi bile izstreljene rakete s takim dosegom, jih je mogoče zlahka prestreči s protizračno obrambo zveze Nato. To pomeni, da bi bile rakete prestrežene verjetno že pred vstopom v evropski zračni prostor.

Če bi Iran res hotel razviti daljši doseg (npr. z lažjo bojno glavo ali novimi testi), bi to zahtevalo čas in bi bilo to takoj opazno. Za zdaj pa ostaja grožnja omejena na Bližnji vzhod in jugovzhodno Evropo, trdi SuperGrok.

Precej nevarnejša pa je Severna Koreja, ki ima medcelinsko orožje, bojda zaradi odvračanja sovražnikovih napadov. Jedrske rakete iz Severne Koreje zlahka dosežejo tudi zahodno Evropo in jih je praktično nemogoče prestreči. Če bi se Severna Koreja odločila za napad na Evropo, bi to sprožilo globalno katastrofo.