Aleš Primc: “Zmaga! Zastrupitvenenu lobiju na Vrhovnem sodišču ni uspelo ukrasti referendumske zmage”

Piše: Sara Kovač

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je zavrnilo tožbo, s katero so predlagatelji poskušali izpodbijati veljavnost referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Kot izhaja iz sodne odločitve, vlagatelji niso uspeli dokazati, da bi ugotovljene nepravilnosti v referendumski kampanji dejansko vplivale na voljo volivcev.

“Zmaga! Zastrupitvenenu lobiju na Vrhovnem sodišču ni uspelo ukrasti referendumske zmage bolnikov invalidov in upokojencev. Bolniki, invalidi in upokojenci so z referendumsko zmago in odločitvijo Vrhovnega sodišča zaščiteni pred zastrupitvami, zlorabami in pritiski“, se je na odločitev vrhovnega sodišča odzval Aleš Primc.

V svoji izjavi je Primc odločitev še opisal kot dan veselja ter poudaril, da gre za “zmago solidarnosti, sočutja in ljubezni”. Po njegovih besedah naj bi sodba pomenila olajšanje za ranljive skupine in potrditev njihove zaščite pred, kot pravi, škodljivimi zakonodajnimi rešitvami. Zahvalil se je tudi sodelujočim v kampanji in posebej odvetniku Klemnu Golobu za pravno podporo.

Ob tem je opozoril, da družbo čaka še veliko dela, zlasti na področju zdravstvenega sistema in paliativne oskrbe. Po njegovem mnenju je treba zagotoviti kakovostno in dostopno zdravstvo ter ustrezno podporo bolnikom in njihovim družinam.

Kot poroča STA pa naj bi sodišče je kljub zavrnitvi tožbe zaznalo določene nepravilnosti. Med drugim je ugotovilo primere nedovoljenega delovanja zdravniških organizacij, ki naj bi izvajale propagando brez ustrezne prijave kampanje ter tudi v prostorih javnih zdravstvenih zavodov. Kot so navedli, so bile zaznane nepravilnosti tudi pri izobešanju promocijskih letakov.

Poziv cerkva ne predstavlja kršitev

Hkrati pa je sodišče poudarilo razliko pri delovanju verskih organizacij. Njihova sporočila, četudi vsebinsko povezana z referendumskim vprašanjem, so po presoji sodišča del ustavno varovane verske svobode in zato ne predstavljajo kršitev. Kljub temu je sodišče kot nedovoljene prakse prepoznalo širjenje propagandnih gradiv in organizacijo prevozov volivcev na volišča.

Ob tem pa je Bojan Požar izpostavil pomisleki glede samega sodnega postopka. “Danes naj bi izdali težko pričakovano sodbo o referendumu in evtanazaciji ter o tem obvestilo javnost. Kar pa zagotovo ne bodo povedali, je naslednje”, je zapisal na omrežju X. Razkril je, da naj bi med postopkom prihajalo do več izločitev sodnikov ter da je na koncu odločal ožji senat “v sestavi vrhovni sodnik Marijan Debelak in vrhovna sodnica Aleksandra Hočevar Vinski. Oba omenjena sicer karierno prihajata iz Delovnega in socialnega sodišča, bila pa naj bi tudi osebno precej tesno povezana, kar bi lahko bil problem tudi za legitimnost te sodne odločitve.” Sodba Vrhovnega sodišča pa sicer ohranja veljavnost referendumske odločitve.