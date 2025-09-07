Alenka Helbl: “Kako bodo zagotovljene pravice upravičencev do dolgotrajne oskrbe, dokler sistem ne bo v celoti delujoč?”

Poslanka Alenka Helbl je na ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z nedelujočim informacijskim sistemom za dolgotrajno oskrbo.

Poslansko vprašanje sledi v nadaljevanju:

Spoštovani,

v javnosti se vse pogosteje izpostavljajo pomisleki glede neustrezne pripravljenosti informacijskega sistema, ki je ključen za izvajanje dolgotrajne oskrbe. Iz vaših izjav izhaja, da vzpostavitev informacijskega sistema ni pogoj za izdajo odločb o pravici do dolgotrajne oskrbe na domu. Vendar strokovna javnost opozarja, da prav ta sistem povezuje ključne baze podatkov (ZZZS, CSD-ji, izvajalci storitev in drugi organi), omogoča usklajevanje podatkov ter predstavlja tehnični temelj za zakonito in pravilno pripravo odločb.

Centri za socialno delo, ki so med ključnimi uporabniki novega informacijskega sistema za dolgotrajno oskrbo opozarjajo na številne praktične težave pri njegovem uvajanju. Po njihovih navedbah sistem ni celovito preizkušen, v praksi prihaja do napak pri izdajanju odločb in pri obračunavanju storitev, zaposleni pa se znajdejo v negotovosti, saj orodje, ki bi jim moralo pomagati, pogosto otežuje delo.

Ob tem se zastavljajo tudi vprašanja glede porabe javnih sredstev, saj je v razvoj sistema vloženih že več milijonov evrov, funkcionalnosti pa so še vedno nepopolne. Dodatno zaskrbljujoče je dejstvo, da Ministrstvo za solidarno prihodnost uvaja sistem po fazah in z različnimi izvajalci, kar odpira dileme o učinkovitosti in odgovornosti pri izvedbi.

Glede na navedeno me zanima: