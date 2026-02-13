Alenka Forte: “Ukrepi trenutne vlade so izjemno nevarni za paciente”

Piše: Celjski glasnik

Ob vse večji davčni obremenitvi dela vas vladajoči prepričujejo, da je to zato, ker imamo brezplačno javno zdravstvo.

A kakšno je javno zdravstvo oziroma kaj pomeni ravnanje Golobovih z javnim zdravstvom opišejo besede zdravnice Alenke Forte: “Ukrepi trenutne vlade so izjemno nevarni za paciente”.

Ukrepi trenutne vlade so izjemno nevarni za paciente‼️ 🔗 cela epizoda: https://t.co/ej9otl63Ys pic.twitter.com/TQJelTQrls — Po Desnem Pasu Podkast (@podesnem_pasu) February 6, 2026

Zdravnica Alenka Forte opozarja, da smo z nevizijo, ki jo ima Golobova vlada v zdravstvu, povsem zašli. Toliko kot je Golobova vlada sprejela ukrepov, ki škodujejo najprej pacientom, potem pa še samemu zdravstvenemu sistemu v Sloveniji še nismo videli.

Kako močno je zašel javni zdravstveni sistem pod Golobovo vlado, se kaže tudi v daljšanju čakalnih dob in nenazadnje nedostopnosti do osebnih zdravnikov. Zaradi tega je prepričana, da mora naslednja vlada veliko pozornosti nameniti ureditvi slovenskega javnega sistema, kar pa bi bilo mogoče zgolj z desnosredinsko vlado.