Alenka Forte: “Ukrepi trenutne vlade so izjemno nevarni za paciente”

Robert Golob in Valentina Prevolnik Rupel, predsednik vlade in ministrica, ki uničujeta slovensko zdravstvo in bolnike (foto: STA)

Piše: Celjski glasnik

Ob vse večji davčni obremenitvi dela vas vladajoči prepričujejo, da je to zato, ker imamo brezplačno javno zdravstvo.

A kakšno je javno zdravstvo oziroma kaj pomeni ravnanje Golobovih z javnim zdravstvom opišejo besede zdravnice Alenke Forte: Ukrepi trenutne vlade so izjemno nevarni za paciente”.

Zdravnica Alenka Forte opozarja, da smo z nevizijo, ki jo ima Golobova vlada v zdravstvu, povsem zašli. Toliko kot je Golobova vlada sprejela ukrepov, ki škodujejo najprej pacientom, potem pa še samemu zdravstvenemu sistemu v Sloveniji še nismo videli.

Kako močno je zašel javni zdravstveni sistem pod Golobovo vlado, se kaže tudi v daljšanju čakalnih dob in nenazadnje nedostopnosti do osebnih zdravnikov. Zaradi tega je prepričana, da mora naslednja vlada veliko pozornosti nameniti ureditvi slovenskega javnega sistema, kar pa bi bilo mogoče zgolj z desnosredinsko vlado.

