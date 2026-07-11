Aleksander Reberšek: “Pobudnikom uspelo zbrati 42 tisoč podpisov za privilegije nedotakljivih”

Piše: Celjski glasnik

V Sloveniji smo v zadnjih dneh spremljali pravo aktivacijo satelitov globoke države, ki so skušali ljudi prepričevati, da nova vlada skuša uvesti politično policijo.

Kot je pred dnevi lepo povedal Andrej Poglajen, nihče ne želi nadzorovati navadnih državljanov, si pa prizadevajo opraviti preglede transakcij državnih podjetij ter državnega denarja. Vendar ravno tukaj se zaplete, ker so ravno tukaj osebe, ki te aktiviste podpirajo in od koder se pretaka denar za njihovo delovanje.

42.000 podpisov za ščitenje lika in dela Roberta Goloba. 42.000 podpisov za nadaljevanje praks politične policije. 42.000 podpisov za privilegije "nedotakljivih". Vse naredijo za zaščito sebe, nič za zaščito državljanov!@AlexRebersek pic.twitter.com/U0hFZmSyuK — NSi (@NovaSlovenija) July 7, 2026

Pred dnevi je po spletu zaokrožil lep zapis, ki je govoril, da se navadni državljan ne boji tako imenovane politične policije, saj dela pošteno. Kljub temu je aktivistom uspelo zbrati dovolj podpisov, da bodo državljani odločali o tem ali bodo lahko poslanci ter ali bo lahko policija opravljala pregled finančnih tokov denarja, ki ga prispevajo vsi državljani.

“42.000 podpisov za zaščito osebe in dela Roberta Goloba. 42.000 podpisov za nadaljevanje politično-policističnih praks. 42.000 podpisov za privilegije “nedotakljivih”. Vse naredijo za zaščito sebe, nič za zaščito državljanov!” Tako ob manipulaciji aktivistov opozarja poslanec NSi Aleksander Reberšek.