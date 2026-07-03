(AKTUALNO) V reviji Demokracija preberite: Prekomerna poraba ministrstev pod Golobom: Nova Janševa vlada razkrila šokantne številke za januar–maj 2026

Piše: Vida Kocjan

Odhodki državnega proračuna so poskočili za 15,6 odstotka na 7,4 milijarde evrov, poraba po ministrstvih v prvih petih mesecih je drastično narasla, za kar 980,7 milijona evrov. Priča smo nenadzorovani rasti odhodkov zaradi odločitev prejšnje koalicije pod vodstvom Roberta Goloba. Nova vlada pod vodstvom Janeza Janše je napovedala temeljit pregled javnih financ.

Vlada RS se je na 3. redni seji 18. junija 2026 seznanila z odhodki državnega proračuna za obdobje januar–maj 2026 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2025. Skupni odhodki so v prvih petih mesecih 2026 dosegli 7,4 milijarde evrov, kar je za 15,6 odstotka več kot lani. Poraba je dosegla 41,6 odstotka letnega načrta, prihodki (6,5 milijarde evrov) pa 41,5 odstotka.

Največji absolutni prispevki k rasti odhodkov prihajajo iz Ministrstva za finance (+424,5 milijona evrov), Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (+112,7 milijona evrov) ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (+108 milijonov evrov). Skupno povečanje odhodkov je znašalo 980,7 milijona evrov, kar predstavlja 1,2 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Pri tem ima država velik strukturni problem, povezan s trajnimi obveznostmi, kot so plače v javnem sektorju in socialni transferji. Razkorak med rastjo odhodkov in prihodkov se je še poglobil. Pri tem ima država velik strukturni problem, povezan s trajnimi obveznostmi, kot so plače in transferji.

Janševa vlada opozarja, da gre za skrb vzbujajočo rast odhodkov, razlog so odločitve prejšnje koalicije pod vodstvom Roberta Goloba.

Finančni minister Šircelj: rast odhodkov brez primere

Na stanje javnih financ je kmalu po nastopu opozoril novi finančni minister mag. Andrej Šircelj. Povedal je, da so ukrepi prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba povzročili »zelo zaskrbljujočo rast proračunskih odhodkov«, ki je brez primere. Na seji vlade, ko se je ta seznanila s saldom konsolidirane bilance javnega financiranja in državnega proračuna za obdobje januar–maj 2026, je Šircelj izpostavil: »Še nikoli do zdaj se rast odhodkov v zadnjem letu mandata ni tako drastično zvišala kot tokrat.«

V intervjuju za Demokracijo je podrobneje razložil: »Skrb vzbujajoč pa je izjemen porast odhodkov v zadnjem letu in pol prejšnje vlade. Takšnega porasta dejansko ni bilo še nikoli. Razumem sicer, da se v zadnjem letu pred volitvami odhodki nekoliko povečajo, pri čemer lahko govorimo o 10, največ 15 odstotkih – v letu 2025 pa so se odhodki enormno povečali.«

Glavni vzrok so nenadzorovane plačne spremembe v javnem sektorju – uvrščanje v nove razrede, preskoki in dodatna dela, ki niso bila dovolj nadzorovana. »Tu ne govorim o reformi, temveč enostavno o povečanju plač. Nenadzorovanost se kaže predvsem v tem, da se poleg plačnih sprememb omogočajo tudi enkratni preskoki v višje plačilne razrede in da se plačujejo dodatna dela pri nekaterih poklicih.«

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