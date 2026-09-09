(AKTUALNO) V novi Demokraciji preberite: Moč soustvarjanja prihodnosti! Golobu se obračun z »janšisti« vrača kot bumerang! Rdeči kaviar sindikalisti proti razvoju! Intervjuja: Tone Kajzer in Vincenc Gotthardt

Piše: M. B.

Izšla je nova revija Demokracíja! V njej pišemo o Blejskem strateškem forumu in Evropi, ki mora izbrati, ali bo oblikovala svojo prihodnost ali pa jo bodo oblikovali drugi. Ugotavljamo, da se Robertu Golobu obračun s tako imenovanimi janšisti vrača kot bumerang. Intervjuji: Tone Kajzer, Vincenc Gotthardt in Eva Marija Kavaš Puc. Z Demokracijo boste vedeli več!«

Blejski strateški forum, ki je 31. avgusta in 1. septembra potekal pod geslom Moč soustvarjanja prihodnosti, je znova pokazal, zakaj je Bled postal ena redkih evropskih platform, na kateri se o realnosti še sme govoriti brez bruseljskega filtra. Več kot dva tisoč udeležencev, 444 delegacij in 135 govorcev iz desetin držav je razpravljalo o varnosti, odpornosti, širitvi Unije, čezatlantskem zavezništvu in vlogi Srednje Evrope.

Golobu se obračun z »janšisti« vrača kot bumerang

Specializirano državno tožilstvo (SDT) Robertu Golobu, zdajšnjemu poslancu in nekdanjemu predsedniku vlade, očita kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje, za kar je zagroženo do šest let zapora. Sum kaznivega dejanja je policiji naznanila Tatjana Bobnar, nekdanja ministrica za notranje zadeve v času vlade Roberta Goloba.

Rdeči kaviar sindikalisti proti razvoju Slovenije

Državni zbor je 11. maja 2026, še pred imenovanjem vlade pod vodstvom Janeza Janše, sprejel Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ljudje bi lažje živeli, gospodarstvo bi bilo bolj konkurenčno, zdaj ga blokirajo rdeči kaviar socialisti, ob podpori raznih skrajnih levičarjev. Zakon niža davek na vrsto osnovnih živil in del energentov, olajšuje delo malim podjetnikom, upokojencem omogoča polno pokojnino ob delu, uvaja tudi kapico pri prispevkih. Zdaj ga z referendumom blokirajo rdeči kaviar sindikati in levica.

Posnetek je v javnosti, odgovorov NPM pa še vedno ni

Več kot mesec dni po prometni nesreči 31. julija v predoru Kastelec javnost nima enega, temveč več vzporednih spisov istega dogodka. Policijski zapisnik govori o neupoštevanju varnostne razdalje. Predsednica Nataša Pirc Musar o domnevni napaki z varnostnim pasom in o tem, da o vožnji ne odloča ona. Nekateri mediji so objavili pet kadrov. Dars je naši redakciji daljši posnetek predal 2. septembra.

Intervjuji: Tone Kajzer, Vincenc Gotthardt in Eva Kavaš Puc

S Tonetom Kajzerjem, ministrom Republike Slovenije za zunanje in evropske zadeve, smo se pogovarjali o odnosih z Izraelom, Ukrajino, razmerah na Bližnjem vzhodu in odnosih z ZDA.

Z Nedeljo, ki je veliki mozaični kamen slovenske narodne skupnosti na Koroškem, lahko slovensko besedo vzamemo v roke, jo beremo in jo vidimo, je za Demokracijo v intervjuju ob stoletnici časopisa Nedelja povedal njen urednik, Vincenc Gotthardt.

V petek ob 17. uri bo na Dragi na Opčinah v okviru okrogle mize nastopila pevka in glasbenica Eva Marija Kavaš Puc slovenskih korenin, ki smo jo letos slišali peti na Evroviziji. »Želim si zgraditi svoje mednarodno ustvarjalno okolje, ki bo še vedno ostalo zelo osebno in pristno,« je povedala za Demokracijo.

AfD na deželnih volitvah pometla s tekmeci

Na nedeljskih volitvah je Alternativa za Nemčijo pometla s tekmeci. Požarni zid je kot bumerang priletel nazaj v glavo CDU. Politična kariera kanclerja Friedricha Merza je na intenzivni negi in vprašaje je, ali bo preživela. Preteklo nedeljo so bile v nemški zvezni državi Sachsen-Anhalt deželnozborske volitve.

Spomin na 11. september 2001 – 25 let pozneje

11. september 2001 je bil čas, ko se je svet nepovrnljivo spremenil in spremenil vsakogar izmed nas. Dogodek je bil prelomen tudi za članstvo v Natu, prvič je bil uporabljen peti člen pogodbe. Invazija in dvajset let vojne v Afganistanu. Te dni bo minilo že 25 let od terorističnih napadov na ZDA, ko sta bila v New Yorku napadena »dvojčka« Svetovnega trgovinskega centra (WTC). Napad so izvedli islamski skrajneži, pripadniki do takrat širši javnosti manj izpostavljene radikalne skupine Al Kaida.

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