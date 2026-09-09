Tone Kajzer: “Izraelski zunanji minister Gideon Saar, dobrodošli v Sloveniji!”

Piše: C. Š. (Nova24tv.si)

“Dobrodošli v Sloveniji, izraelski zunanji minister Gideon Saar! Ta obisk – prvi na tej ravni po 16 letih – nosi pomembno politično in simbolno težo. Po daljšem obdobju manj intenzivnih političnih stikov je čas, da sodelovanje 🇸🇮 in 🇮🇱 premaknemo v višjo prestavo. Pomemben korak v to smer je tudi odločitev Slovenije, da odpre rezidenčno veleposlaništvo v Ljubljani.”

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije je danes pozdravilo izraelskega zunanjega ministra Gideona Sa’arja. Gre za prvi obisk na tej ravni po 16 letih. Na uradnem profilu ministrstva so zapisali, da obisk nosi pomembno politično in simbolno težo. Po daljšem obdobju manj intenzivnih političnih stikov je po njihovih besedah čas, da se sodelovanje med Slovenijo in Izraelom premakne na višjo raven. Pomemben korak v to smer je tudi izraelska odločitev o odprtju rezidenčnega veleposlaništva v Ljubljani.

Na srečanju z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o krepitvi dvostranskih odnosov, aktualnem dogajanju na Bližnjem vzhodu in mirovnih prizadevanjih. Podpisala bosta tudi program sodelovanja na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa za obdobje 2026–2030. Predvidena je novinarska konferenca.

Obisk spremlja tudi gospodarska delegacija. V Ljubljani poteka slovensko-izraelski poslovni forum, ki ga organizirata Gospodarska zbornica Slovenije, ministrstvo za gospodarstvo in agencija Spirit Slovenija. Udeležuje se ga več kot 50 predstavnikov podjetij iz obeh držav. Tema so nove priložnosti za trgovino, naložbe, tehnološko sodelovanje ter skupne raziskovalne in razvojne projekte.

Zvečer je predvideno odprtje prvega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji. Dogodka se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša. Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa izraelskega ministra ne bo sprejela in se slovesnosti ne bo udeležila.

Skrajna levica napoveduje skoraj vojno stanje

Ob odprtju veleposlaništva in obisku so v Ljubljani napovedani protesti skrajno levih študentskih skupin, opozicije in pro-palestinskih organizacij. Zoper Sa’arja je sporna fundacija Hind Rajab, povezana s teroristi, pred prihodom vložila kazensko ovadbo zaradi domnevne odgovornosti za vojne zločine, dejanja genocida in mučenja v Gazi. Zunanji minister Tine Kajzer je ovadbo označil za politični manever, slovenske oblasti doslej niso javno potrdile, da bi na njeni podlagi začele postopek.

Dobro je, da Izrael odpira veleposlaništvo v Sloveniji

Dobro je, da Izrael odpira veleposlaništvo v Sloveniji,je že pred odprtjem veleposlaništva in obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara ocenil zunanji minister Tone Kajzer. Poudaril je, da je Izrael gospodarsko, tehnološko in tudi v drugih pogledih pomembna država, veleposlaništvo pa bo državama omogočilo neposredne pogovore.

“Jaz še vedno verjamem v to, da ko se partnerjem stvari povedo na štiri oči, da ima takrat tisto sporočilo bistveno večjo težo, kot pa da to povemo skozi socialne medije ali pa preveč naglas, v to sem prepričan, ampak seveda dajmo času čas,” je minister dejal za medije ob robu blagoslova prenovljene fasade svetišča na Gorci v Malečniku. Povedal je še, da je bil Izrael pred 35 leti, ko si je Slovenija prizadevala za mednarodno priznanje, “med državami, ki so verjele v našo verodostojnost in so nas tudi priznali in nam veliko pomagali, tako da to je bil nek dober temelj”. Minister je priznal, da se je v 35 letih ogromno spremenilo, zdaj so drugi časi, a menil, da dvostranski odnosi ostajajo temelj in da je dobro, da Izrael odpira veleposlaništvo.

Kajzer je spomnil, da ima Izrael rezidenčna veleposlaništva v vseh sosednjih državah.