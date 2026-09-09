Tone Kajzer: “Izraelski zunanji minister Gideon Saar, dobrodošli v Sloveniji!”

Piše: C. Š. (Nova24tv.si)
“Dobrodošli v Sloveniji, izraelski zunanji minister Gideon Saar! Ta obisk – prvi na tej ravni po 16 letih – nosi pomembno politično in simbolno težo. Po daljšem obdobju manj intenzivnih političnih stikov je čas, da sodelovanje 🇸🇮 in 🇮🇱 premaknemo v višjo prestavo. Pomemben korak v to smer je tudi odločitev Slovenije, da odpre rezidenčno veleposlaništvo v Ljubljani.”
Na srečanju z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o krepitvi dvostranskih odnosov, aktualnem dogajanju na Bližnjem vzhodu in mirovnih prizadevanjih. Podpisala bosta tudi program sodelovanja na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa za obdobje 2026–2030. Predvidena je novinarska konferenca.
Zvečer je predvideno odprtje prvega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji. Dogodka se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša. Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa izraelskega ministra ne bo sprejela in se slovesnosti ne bo udeležila.
Skrajna levica napoveduje skoraj vojno stanje
Ob odprtju veleposlaništva in obisku so v Ljubljani napovedani protesti skrajno levih študentskih skupin, opozicije in pro-palestinskih organizacij. Zoper Sa’arja je sporna fundacija Hind Rajab, povezana s teroristi, pred prihodom vložila kazensko ovadbo zaradi domnevne odgovornosti za vojne zločine, dejanja genocida in mučenja v Gazi. Zunanji minister Tine Kajzer je ovadbo označil za politični manever, slovenske oblasti doslej niso javno potrdile, da bi na njeni podlagi začele postopek.
Dobro je, da Izrael odpira veleposlaništvo v Sloveniji
Dobro je, da Izrael odpira veleposlaništvo v Sloveniji,je že pred odprtjem veleposlaništva in obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara ocenil zunanji minister Tone Kajzer. Poudaril je, da je Izrael gospodarsko, tehnološko in tudi v drugih pogledih pomembna država, veleposlaništvo pa bo državama omogočilo neposredne pogovore.
“Jaz še vedno verjamem v to, da ko se partnerjem stvari povedo na štiri oči, da ima takrat tisto sporočilo bistveno večjo težo, kot pa da to povemo skozi socialne medije ali pa preveč naglas, v to sem prepričan, ampak seveda dajmo času čas,” je minister dejal za medije ob robu blagoslova prenovljene fasade svetišča na Gorci v Malečniku. Povedal je še, da je bil Izrael pred 35 leti, ko si je Slovenija prizadevala za mednarodno priznanje, “med državami, ki so verjele v našo verodostojnost in so nas tudi priznali in nam veliko pomagali, tako da to je bil nek dober temelj”. Minister je priznal, da se je v 35 letih ogromno spremenilo, zdaj so drugi časi, a menil, da dvostranski odnosi ostajajo temelj in da je dobro, da Izrael odpira veleposlaništvo.
Kajzer je spomnil, da ima Izrael rezidenčna veleposlaništva v vseh sosednjih državah.