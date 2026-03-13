(AKTUALNO) Romana Tomc: Marta Kos je odpovedala prisotnost na odboru Evropskega parlamenta za zunanje zadeve

Piše: T. B. (Nova24TV.si)

Nove neizpodbitne dokaze o tem, da je evropska komisarka Marta Kos v času totalitarne Jugoslavije aktivno sodelovala z zloglasno tajno politično policijo SDV/UDBO, je v Bruslju predstavil zgodovinar Igor Omerza. Evropska poslanka Romana Tomc v imenu največje evropske stranke zdaj zahteva preiskavo, pojasnila zahteva tudi Politico, a komisarka nanje ne odgovarja.

Obtožbe, ki so se pojavile že med potrditvenim zaslišanjem slovenske komisarke v parlamentu leta 2024 in ki jih je Kosova takrat zanikala, so se zdaj ponovno pojavile, tokrat s podporo lastne stranke predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, poroča Politico.

Slovenska evroposlanka Romana Tomc, podpredsednica Evropske ljudske stranke (EPP) — največje skupine v parlamentu — je v četrtek sporočila, da je pisala Evropski komisiji in trdi, da ima nove dokaze o sodelovanju Kos z jugoslovansko obveščevalno službo, ter zahtevala preiskavo.

“Po razkritju novih dokazov, da je komisarka Marta Kos aktivno sodelovala s tajno policijo nekdanje Jugoslavije, Evropski komisiji postavlja prednostno vprašanje,” je zapisala na X.

EPP čaka na odziv komisarke

Tiskovni predstavnik največje skupine v Evropskem parlamentu, EPP, je potrdil, da jih je evroposlanka Romana Tomc redno obveščala o najnovejših razkritjih v zvezi s komisarko Marto Kos. Skupina EPP je sporočila, da bo zadevo skrbno preučila, hkrati pa opozorila, da komisarka Kosova doslej ni zanikala teh novih obtožb. Po njihovih besedah je zdaj žoga na njenem igrišču, kar pomeni, da čakajo na njen jasen odziv.

Sama Marta Kos ni odgovorila na večkratne prošnje medija Politico za komentar se pa v njeno obrambo sklicujejo, da je Kosova prestala obsežen in temeljit postopek preverjanja, preden je bila imenovana za komisarko, in da jo je Evropski parlament potrdil v enakem postopku kot vseh preostalih 27 komisarjev. Kosova se bo v ponedeljek pojavila pred odborom za zunanje zadeve Evropskega parlamenta, kjer bo razpravljala o vprašanjih širitve unije, pričakovati pa je tudi, da bodo nanjo naslovljena vprašanja v zvezi s temi obtožbami.

V torek je Romana Tomc v Strasbourgu predstavila novo knjigo Igorja Omerze, ki po njenih besedah vsebuje dokumente, ki dokazujejo sodelovanje Marte Kos z jugoslovansko obveščevalno službo. Tomčeva je Evropski komisiji poslala tudi uradna vprašanja, ali namerava izvršna oblast EU preiskati te obtožbe in ali bi morebitna nadaljnja razkritja lahko vplivala na verodostojnost komisarke.

Za konec velja spomniti, da je Marta Kos že na potrditvenem zaslišanju leta 2024 pred evroposlanci zatrdila, da nikoli ni bila sodelavka ali informatorica tajne službe Jugoslavije, obtožbe pa je označila za laži in dezinformacije.

Je prisoten strah pred razkritjem?

Romana Tomc pa je sporočila, da je Marta Kos odpovedala prisotnost na odboru Evropskega parlamenta za zunanje zadeve, kjer bi jo lahko soočili tudi z aktualnimi vprašanji okoli nove knjige raziskovalca Omerze. “Marta Kos se je očitno ustrašila soočenja z evropskimi poslanci,” je sporočila.