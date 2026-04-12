(AKTUALNO) Je Golob v resnih težavah? Njegovi posli kmalu v preiskavi

Piše: Moja Dolenjska

Poslanci SDS in NSi so na prvi seji državnega zbotra v parlamentarno proceduro vložili zahtevo za ustanovitev preiskovalne komisije o “ugotavljanju in oceni dejanskega stanja zaradi ogrožanja energetske varnosti Slovenije”. Med drugim bodo preiskovali poslovanje Gen-I v času, ko ga je vodil Robert Golob. Poslanci Gibanja Svoboda so v pretekli sestavi državnega zbora vsakršno preiskavo Gen-I blokirali, zdaj pa so se razmere obrnile. Pod drobnogledom bo tudi morebitno posredno ali neposredno financiranje stranke Gibanja Svoboda.

V preiskovalni komisiji nameravajo med drugim ugotavljati politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno negospodarne in protipravne odločitve organov vodenja in nadzora državnih elektroenergetskih podjetij, SDH, vlade, državnega zbora in drugih državnih organov, ki so:

Znatno poslabšale poslovanje elektroenergetskih podjetij in ogrozile energetsko neodvisnost Slovenije ter omogočile protipravno premoženjsko korist posameznim političnim strankam v času od 1. januarja 2014 do odobritve te parlamentarne komisije.

Preiskovalna komisija bo ugotovila okoliščine prevzema družbe Star Solar d. o. o., katere ustanovitelj je Golob, imenovanje zastopnika tega podjetja, njenega poslovanja, poslovanja z družbo Borzen, ki je operater trga z elektriko).

Predmet tega dela bo morebitna politična odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma zlorabe uradnega položaja, domnevno oškodovanje premoženja Republike Slovenije in domnevni politični pritiski na preiskavo kaznivih dejanj pranja denarja, davčnih prekrškov in davčnih kaznivih dejanj.

Kot je znano, je Star Solar Robert Golob ustanovil leta 2012, ukvarja se s proizvodnjo električne energije iz sončnih elektrarn. Firmo je v last prevzel leta 2023 od svoje tedanje žene Jane Nemec. Za krajši čas je bila direktorica njegova hčerka Luna, zdaj pa ga vodi Maksimilijana Polak, nekdanja državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade.

Od leta 2016 je Star Solar od državnega Borzena prejel že 2,38 milijona evrov.