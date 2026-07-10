Afrika ali Kolodvorska? kKam bo pot vodila Tanjo Fajon? Glede njene nove službe se zapleta

Piše: Ž. K.

Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon se je nadejala prestižne službe v Bruslju. Mediji so se pred dnevi razpisali, da bo imenovana za posebno predstavnico Evropske unije v regiji Sahel. A očitno se je zataknilo, saj je bilo glasovanje o njenem imenovanju preloženo.

Spomnimo, Tanja Fajon je po menjavi oblasti ostala brez službe. Njena stranka je pristala v opoziciji, v državni zbor pa ni bila izvoljena. Kljub temu sta se pojavljali dve špekulaciji. Da omenjena čaka na položaj v kakšni mednarodni organizaciji ali pa da se nadeja vrnitve na svoje staro delovno mesto na RTV Slovenija na Kolodvorski ulici v Ljubljani, kjer je pred politično kariero “neodvisno” poročala.

Za trenutek se je zdelo, da bo obveljala zadnja možnost. Nato pa je odjeknilo v javnosti. Fajonova se poteguje za službo v Bruslju oziroma v Afriki. Razkritje je potrdilo pretekla ugibanja o razlogih za njeno vedenje, ko je še zasedala ministrski položaj. Njen predimenzioniran fokus na tretji svet, aktivistično zavzemanje za Palestino, žalovanje za pokojnim iranskim voditeljem – nekdanja ministrica je svoje ministrovanje najverjetneje razumela kot avdicijo za bolje plačane službe v tujini. V mednarodnih organizacijah, kjer dominira globalizirana levica, ki deli njena stališča.

Zaplet

Nato pa je, kot smo že zapisali, prišlo do zapleta. Z dnevnega reda zasedanja Coreperja (Odbora stalnih predstavnikov in predstavnic vlad držav članic Evropske unije) je bila umaknjena točka njenega imenovanja. Kot poročajo nekateri mediji, naj bi bila točka umaknjena po posredovanju Ljubljane, poroča Info360. Točni razlogi za umik točke sicer niso znani. O njenem imenovanju naj bi se tako odločalo v sredo.

Tanja Fajon je očitno precej razočarana. Prepričana je namreč, da je škoda ta hip večja za Slovenijo kot zanjo osebno, poroča Info360. “Ta hip je škoda večja za Slovenijo kot zame. Bil je naporen izbirni postopek evropske zunanje službe, vsak državljan bi se lahko prijavil nanj. Bila sem izbrana in uživala podporo vseh držav. Upam, da bo v sredo odločitev na glasovanju obveljala,” je povedala.

Karma?

Tanja Fajon se za funkcijo posebne predstavnice EU ni prebila kot neodvisna strokovnjakinja s področja mednarodnega prava, geopolitike, mednarodnih odnosov, diplomacije ali katere koli druge vede, ki bi ji koristila pri opravljanju nalog na mednarodnem prizorišču. Svojo kariero je začela kot domnevno neodvisna novinarka RTV, nato pa se je lansirala v Bruselj kot evropska poslanka, iz Bruslja za kratek čas v Državni zbor, nato pa je postala ministrica za zunanje zadeve.

Njene politične kariere ni zaznamovala povezovalna drža. Za razliko od njenega strankarskega kolega (SD) Boruta Pahorja ji ni uspelo zgraditi mostov prek politične ločnice.

Zato pravzaprav ne čudi, da dobršen del javnosti ne želi, da bi prav ona predstavljala Slovenijo v tujini.

Tako je denimo zapisala novinarka Demokracije Vida Kocjan: “Karma. Kako je bilo že tisto, ko je Tanja Fajon leta 2022 tekala po Bruslju in lobirala, naj Slovenija ne dobi denarja EU?”