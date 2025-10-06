Afera ventilatorji klavrno propadla: Kakšno škodo so povzročili kreatorji?

Piše: C. Š. (Nova24tv)

Specializirano državno tožilstvo je slabi dve leti po uvedbi sodne preiskave zavrglo ovadbo zoper nekdanjega gospodarskega ministra Zdravka Počivalška zaradi posla z ventilatorji v času epidemije. Med sodno preiskavo so namreč tožilci ugotovili, da ni dokazov za kaznivo dejanje, je poročala TV Slovenija, ki je bila eden izmed vodilnih krivcev za razbohotenje afere.

Počivalšek je za omenjeno televizijo izrazil zadovoljstvo, da je postopek ustavljen. Kot je dejal, je ves čas spoštoval in zaupal v pravno državo, ta odločitev pa dodatno potrjuje, da pri iskanju in nabavi zaščitne opreme in ventilatorjev ni ravnal protipravno.

Na omrežju X je med drugim zapisal, da sta tožilstvo, ki je od pregona odstopilo, in sodišče, ki je preiskavo ustavilo, ugotovila, da niso nikogar preferirali in da niso delali mimo zakonov.

Ventilatorje je država spomladi leta 2020 kupila od podjetja Geneplanet. Maja 2022 je Nacionalni preiskovalni urad v zadevi ventilatorji na tožilstvo vložil kazensko ovadbo zoper Počivalška zaradi suma zlorabe uradnega položaja. Njegovi sodelavki Andreji Potočnik in direktorju družbe Geneplanet Marka Bitenca pa naj bi očitali pomoč pri zlorabi uradnega položaja. Specializirano državno tožilstvo je nato aprila 2023 na ljubljansko okrožno sodišče v tej zadevi vložilo zahtevo za sodno preiskavo.

Prvega septembra letos, slabi dve leti po tem, ko je bila uvedena sodna preiskava, je tožilstvo odstopilo od pregona. Kot pojasnjujejo, ni dokazov, da bi obdolženci storili kaznivo dejanje. Podrobnejših razlogov niso navedli. Osmega septembra je ljubljansko Okrožno sodišče izdalo sklep o ustavitvi preiskave, odločba pa je 24. septembra postala pravnomočna, navaja TV Slovenija.

Komisija za preprečevanje korupcije je sicer pred tremi leti ugotovila, da je Počivalšek v poslu kršil integriteto in da pri nabavi niso bili zagotovljeni minimalni standardi javnega naročanja, je še spomnila omenjena televizija.