Afera pujski: Je bil posnetek kastriranja pujskov brez anestezije narejen za potrebe kampanje za zakon?

Piše: Moja Dolenjska

Društvo AETP, ki v Sloveniji nastopa proti reji živali v kletkah, je v soboto objavilo posnetek, na katerem je videti krut in v delu tudi protizakonit postopek kastriranja do sedem dni starih pujskov brez omamljanja. Posnetek je bil objavljen tik pred tem, preden je državni zbor po vetu državnega sveta znova potrjeval vladno novelo, ki s 1. januarjem 2026 takšno kastracijo prepoveduje. Ob tem pa vse kaže, da je bil posnetek očitno načrtno narejen z namenom, da bi vplivali na odločanje poslancev.

Posnetek je po navedbah AETP nastal skrivaj na eni večjih slovenskih rej, kar pa očitno ne drži. Razširile so se namreč govorice, da naj bi posnetek posneli načrtno, z namenom dokončne potrditve že omenjene novele zakona o zaščiti živali.

Po poročanju Dnevnika naj bi posnetek zrežirano posneli v prašičerejskem objektu Farm Ihan, ki so v 100-odstotni lasti države. Na Dnevniku so informacijo skušali preveriti tako pri AETP kot v Farmah Ihan. Samo Curk, predsednik AETP, na izrecno vprašanje, ali je video nastal v Farmah Ihan, lokacije ni želel razkriti, tega, kdaj je nastal, pa se po celodnevnem izmotavanju ni spomnil. Tudi Farme Ihan so vprašali, ali je posnetek AETP nastal pri njih, in to zaradi promocije omenjene zakonske rešitve. Odgovora do zaključka redakcije niso dobili.