Accetta ustavno sodišče izloča zaradi Jourove

Piše: Spletni časopis

“Gre za sodnika dr. Mateja Accetta, izločitev je zahteval pobudnik. Svojo izločitev pa je predlagal tudi sodnik sam.”

Tako so mi iz ustavnega sodišča odgovorili na vprašanje, o izločanju katerega sodnika je v odmevih TVS ta teden govoril predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin. To izločanje je ustavno sodišče imelo že dvakrat na dnevnem redu ta mesec ob presojanju ustavnosti novele zakona o RTVS, s katero so stranke vladne koalicije predčasno odstavile celoten poslovni in uredniški vrh, posledica pa je bilo tudi metanje novinarjev na cesto.

Po neuradnih informacijah o izločitvi Accetta ustavno sodišče še ni odločilo. Kar je nenavadno.

Izločitev je predlagal nekdanji predsednik programskega sveta RTVS Peter Gregorčič takoj po tem, ko je evropskemu poslancu Milanu Zveru (SDS) s sodnim sporom proti evropski komisiji uspelo doseči razkritje prej dolgo prikrivane vsebine dokumentov o tem, da je bil cilj nenavadnega obiska evropske komisarke Vere Jourove v naši državi vplivati, da bi ustavno sodišče spremenilo svojo odločitev, s katero je vladnim strankam ustavilo izvedbo predčasnih menjav celotnega vrha RTVS, dokler ne presodi. Jourova je bila komisarka za skupino liberalnih strank, h katerim sodi tudi Svoboda Roberta Goloba.

Del obiska je bil pogovor z Accettom na ustavnem sodišču.

Takoj po obisku Jourove si je Accetto premislil. In predčasne menjave je ustavno sodišče dovolilo še preden razsodi ustavnost.

Za vlado Roberta Goloba nerodno zadržanje in presojanje ustavnosti največje politične čistke na RTVS v zgodovini, se je razpletlo v smer, ki je bila cilj obiska Jourove. Zadržanje so sodniki odpravili, presojanje pa s tem tudi prestavili v daljno prihodnost. Sodbe še do danes ni. Predčasne menjave nadzornikov RTVS, poslovnega in uredniškega vrha pa so že dolgo izvedene in škode, če sodniki v prihodnje ugotovijo kršenje ustave, več ni mogoče popraviti.

Da je zahteval izločitev Accetta, je Gregorčič na omrežju X oktobra objavil tako:

Po eni od razlag o izločitvi ustavno sodišče še ni odločilo, ker za nobeno od rešitev ni mogoče dobiti večine. Zakon, če so sile izenačene, določa, da pretehta glas predsednika ustavnega sodišča, kar pa v tem primeru ne pomaga, ker je predsednik Rok Čeferin tudi izločen.

Svojo izločitev, ker odvetniška pisarna Čeferin dela za RTVS, je predlagal Čeferin sam. Izločena pa je pri tem sojenju tudi podpredsednica Neža Kogovšek Šalamon, ki pa tega ni takoj sama predlagala zaradi očitnega konflikta interesov. Izločitev Kogovšek Šalamonove je, ko je v sojenju že sodelovala, predlagal predsednik programskega sveta RTVS Peter Gregorčič, ker ob sodniškem delu ta sodnica dodatno dela za Mirovni inštitut, ki ga je pred prevzemom sodne funkcije tudi vodila kot direktorica. Mirovni inštitut je z vladnimi strankami aktivno sodeloval pri pripravi zakona o čistki na RTVS, v kampanji pred referendumom o zakonu o RTVS, pojavil pa se je celo kot akter v postopku pred ustavnim sodiščem. Na strani vladnih strank.

Morda je to eden od razlogov, da se zapleta tudi ob izločitvi Accetta.

Izločitev tega je Peter Gregorčič že oktobra predlagal tako:

“Spoštovani. Zaradi novih dejstev, ki sledijo iz razkritja dokumenta Evropske komisije z referenčno številko Ares(2024)1820776, kot prvopodpisani pod pobudo, ki jo sodišče obravnava pod opravilno št. U-I-479/22, vlagam predlog za izločitev ustavnega sodnika dr. Mateja Accetta iz odločanja v tej zadevi. Lep pozdrav, Peter Gregorčič”

Dopis, ki ga je poslal ustavnemu sodišču, je bil takšen: