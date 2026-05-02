669 milijonov evrov dražje železnice pod Bratuškovo

Piše: M.D. (Nova24tv)

Vse več je namigov in indicev, da si Alenka Bratušek želi zasesti mesto predsednice stranke Gibanje Svoboda. Pričakuje se, da se bo Robert Golob umaknil ali pa bo umaknjen.

Bratuškova naj bi s tem reševala svojo kožo, posebno po tistem, ko je nekdanja generalna sekretarka stranke in nekdanja Golobova desna roka Vesna Vuković na enem od posnetkov razkrila, da je ugotovila, kako “Alenka krade”. Omenila je znesek 2,5 milijona evrov na drugem tiru. Tega doslej po javno znanih podatkih policija ali tožilstvo ne raziskujejo, Bratuškova pa je vložila kazensko ovadbo zoper neznano osebo in ne proti Vukovićevi.

Bratuškova je znana tudi po tem, da je v svojem mandatu ministrice za infrastrukturo (v odhajanju) podpisala več aneksov k posameznim pogodbam za infrastrukturne projekte.

Zdaj je tudi napovedano, da bo v prihodnjih dneh (od 4. do 6. maja) tri dni zapored snemala za promocijsko oddajo Dialog na RTV Slovenija. Poročali smo že, da naj bi po zanesljivih virih televizijci nacionalne RTV Slovenja prek intervjujev “bildali” njeno podobo na nekaterih železniških gradbiščih (Brezovica, Preserje/Vnanje Gorice, Ljubljana in Jesenice).

Vir navaja, da gre za čisti piar za podobo “graditeljice”, možne voditeljice opozicije, če Robert Golob dobi azil v Romuniji.

Na podlagi tega smo v uredništvu s pomočjo Groka (UI) zbrali glavne obnove ali nadgradnje železniških postaj v Sloveniji v času od 2022 dalje, ko je ministrstvo vodila Bratuškova. Večina teh projektov se je močno podražila v primerjavi z ocenami iz prejšnjih let (pred 2022).

Obnove so se močno podražile, ponekod tudi več kot za 100 odstotkov, v skupnem znesku pa za 45 odstotkov, čeprav zneski še niso dokončni. Aneksi so še vedno mogoči.

Skupni seštevek (približno, z DDV)

Vsota prvotnih ocen: približno 1.494 milijonov evrov

Vsota trenutnih vrednosti: približno 2.163 milijonov evrov

Skupna podražitev: približno 669 milijonov evrov (+45 %)

Obnove železniških postaj:

Postaja / Projekt Prvotna ocena (približno) Trenutna vrednost (z DDV) % podražitve (približno) 2. tir Divača – Koper 940 mio € 1.353 mio € +15 do +20 % Jesenice 81 mio € 158 mio € (povprečje 146–170) +95 % Ljubljana (glavna postaja + vozlišče) 167 mio € 244 mio € +46 % Nova Gorica 30,5 mio € 63 mio € +107 % Pragersko 63 mio € 81,5 mio € +29 % Borovnica (postaja + odsek proge) 92,5 mio € 112 mio € +45 do +55 % Brezovica + Preserje + Vnanje Gorice 105 mio € 130 mio € +24 % Litija 15,5 mio € 21 mio € +55 %

Če vključimo še ostale manjše/tekoče projekte na savski in gorenjski progi, celotna železniška investicija v tem mandatu presega 2,5 do 2,7 milijarde evrov.

Kaj smo v Sloveniji dobili za to, lahko oceni vsak sam. Slovenija sicer potrebuje več železnic, ampak po razumnih cenah in brez cirkusa. Javni nadzor, revizije Računskega sodišča in volilna kazen so edino orodje.

Podatki temeljijo na javno dostopnih virih (DRI, mediji, poročila 2023–2026). Cene so navedene z DDV (pogodbeno ali najnovejše znane), kjer je mogoče pa tudi prvotna ocena za primerjavo podražitev.