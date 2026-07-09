35 let od zmage v osamosvojitveni vojni: v stolnici sv. Nikolaja maša za domovino in spomin na osamosvojitev

Piše: Nova24tv.si

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve VSO danes v Ljubljani pripravlja sveto mašo in slovesnost on spominski plošči v stolni cerkvi sv. Nikolaja, s katerima bodo obeležili 35. letnico konca oboroženih spopadov in zmage v vojni za samostojno Slovenijo.

Dogodek se bo začel ob 18:30 uri v ljubljanski stolnici, kjer se bodo zbrali predstavniki združenja VSO, veterani osamosvojitvene vojne, predstavniki javnega življenja ter drugi obiskovalci, ki želijo počastiti enega ključnih trenutkov slovenske zgodovine.

Slovesno sveto mašo bo vodil vojaški vikar Matej Jakopič, ki bo v nagovoru izpostavil pomen duhovne razsežnosti osamosvojitve ter vrednote, ki so vodile Slovenijo na poti do samostojnosti. Po maši bo sledila slovesnost ob spominski plošči, kjer bo zbrane nagovorila podpredsednica Združenja VSO Mojca Škrinjar.

Kulturni program bo obogatil Obrtniški mešani pevski zbor Notranjska, ki bo s pesmijo prispeval k dostojanstvenemu obeleževanju obletnice. Posebno simbolno težo dogodku bodo dali tudi praporščaki združenja VSO, ki bodo s svojo prisotnostjo poudarili pomen zgodovinskega spomina in spoštovanja do osamosvojitvenih prizadevanj.

Pri združenju VSO ob tem poudarjajo, da je ohranjanje spomina na dogodke iz leta 1991 ključnega pomena za razumevanje slovenske državnosti in identitete. Obletnica predstavlja priložnost za refleksijo o vrednotah, kot so pogum, enotnost in odločnost, ki so bile potrebne za dosego samostojne države.

Organizatorji vabijo vse, da se dogodka udeležijo in skupaj počastijo spomin na čas, ko je Slovenija stopila na pot samostojnosti ter utrdila svojo suverenost.