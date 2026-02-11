150.000 evrov za nezakonito mega predčasno volišče Stožice

Piše: Spletni časopis

Ker so kar 120.000 evrov težek račun napovedali iz Stožic le za najetje prostorov za izvedbo predčasnih volitev za cel kup ljubljanskih volilnih okrajev, je državna volilna komisija danes odločila, da bo ministrstvo za javno upravo pozvala, naj preverijo, ali so v Ljubljani možne še kakšne druge lokacije za izvedbo teh glasovanj.

Super volišče tudi ni v skladu z volilnim zakonom. Hkrati bo DVK, ki jo vodi vrhovni sodnik Peter Golob, vlado obvestila, da bodo z volitvami, če ne najdejo drugih prostorov, veliki dodatni stroški v višini okoli 150.000 evrov, saj je poleg najema treba računati še na stroške ureditve prostorov. V preteklosti so bile cene najema na Gospodarskem razstavišču polovico nižje. Nižje cene bo težko doseči, ker je večina ustreznih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jo vodi Zoran Janković, ta pa za varčevanje volilnih organov ni zainteresirana, je bilo slišati.

Predsednik DVK Peter Golob in direktor službe Igor Zorčič Foto P. J.

O tem, kje bodo predčasna volišča, odločajo okrajne komisije same in ljubljanske so se dogovorile, da bodo vse imele predčasna volišča v Stožicah. Težava pa je, da stroške za to odločitev okrajnih komisij poravnava DVK (država) in ne okrajne komisije. Iz DVK bodo tudi okrajne komisije pozvali, naj znova premislijo odločitev. Odločitev okrajnih komisij po vrhu ni v skladu z 69. člen zakona o volitvah v državni zbor, ki določa:

“Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo pred tem dnem, vendar pa ne prej kot pet dni pred dnem glasovanja in ne kasneje kot dva dni pred dnem glasovanja. Glasovanje se opravi na posebnem volišču na območju okrajne volilne komisije.”

Volišče Stožice je na območju ene same okrajne volilne komisije. Več kot deset pa bo takšnih, kjer zakonska določba ne bo spoštovana, ker predčasno volišče ne bo na območju okraja. Volivci se bodo tudi morali daleč voziti. Volilni zakon so v Ljubljani doslej na tak način že velikokrat kršili. Med razlogi za to kršitev je, ker okrajne volilne komisije več nimajo svojih prostorov po različnih delih Ljubljane in okolice, ki so jih imele v preteklosti, vse delajo kar na Linhartovi 13, kjer pa ni dovolj prostora, da bi izvedli vse postopke volitev in ugotavljanja rezultatov. Pa za tiste, ki delajo v teh komisijah, je nezakonita rešitev najbolj lagodna. Število volivcev, ki glasujejo predčasno, se na volitvah močno povečuje. DVK je danes odločila, da bo posebej skrbela za nadzor nad ustreznostjo prostorov, če bodo Stožice obveljale, da bi bilo zagotovljeno ustrezno hranjenje in varovanje vseh glasovnic in volilnih gradiv več dni, kolikor potekajo predčasna glasovanja.

Člani državne volilne komisije so odločili še, da bodo pri ugotavljanju rezultata, ko prejmejo prazne glasovnice iz tujine, za veljavne šteli tudi tiste, kjer bo pravilno navedena vsaj ena od strank, ki kandidirajo v koalicijah. Za zdaj je znano, da bosta vsaj dve koalicijski kandidaturi. NSi s SLS in Fokusom ter Levice z Vesno. Kot sem poročal državljanom, ki stalno živijo v tujini, DVK pošilja 114.000 praznih glasovnic. Za volivce to pomeni, da morajo sami poiskati, katere stranke kandidirajo in kateri kandidati, ki so po vrhu različni v 88 okrajih. Bistveno je, da prav zapišejo vsaj ime stranke za katero volijo, ker se strankam (in ne kandidatom) delijo sedeži.

V preteklosti so vsaj v bližnje države poslali izpolnjene glasovnice z imeni strank in kandidatov, s katerimi je volivcem veliko lažje pravilno glasovati. Se pa s tem poveča tveganje, da glasovnic ne dobijo pravočasno. Razlog je napaka v volilnem sistemu, ker se kandidature vlagajo šele 30 dni pred volitvami, zaradi pravnih sporov po tem, ko stranke vložijo liste z neupoštevanjem spolnih kvot ali kaj podobnega, pa imena kandidatov in list postanejo uradno znana šele dva tedna pred volitvami in glasovnic pravočasno v tujino sploh več ne bi bilo mogoče poslati.

Tako kratek čas je tudi medije in državljane slab, ker množice kandidatov ni mogoče preveriti in o njih opraviti resne razprave.