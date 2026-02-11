1,3 milijona evrov Pirc Musarjevi za varovanje

Piše: Spletni časopis

Za varovanje Nataše Pirc Musarjeve in njenega soproga Aleš Pirca Musarja je vlada 1,3 milijona evrov prerazporedila k predsednici.

Iz vlade so sporočili: “Sredstva bodo namenjena za plače in materialne stroške na podlagi sporazuma o sodelovanju pri varovanju predsednice države.” Običajno so stroški predsednice načrtovani v državnem proračunu. Prerazporeditve so potrebne, ko se denar porablja mimo v parlamentu potrjenih načrtov porabe.

Običajni vladni policisti “varujejo” le še nepomembne politike, denimo poslance NSi, ki jih policisti tudi preganjajo

Po posebnem varovanju, ki ga je Robert Golob na začetku mandata ustanovil zase in svojo družino, ker policiji, ki sodi pod njegovo vlado, ne zaupa, se je lani Golob za posebno varovanje dogovoril še s predsednico republike Natašo Pirc Musar- To varovanje je tudi za njeno družino, torej še Aleša Pirc Musarja. Po dogovoru s Pirc Musarjevo je sredi poletnih počitnic vlada lani objavila uredbo o tem, ki jo je podpisal Robert Golob. V posebni številki uradnega lista je izšla le in samo zaradi tega. Tako je pisalo v njej:

Vladna policija, kjer je Golob doslej dvakrat zamenjal notranje ministre in še veliko bolj pogosto generalne direktorje, skrbi le še varovanje “manj pomembnih” funkcionarjev, torej poslancev, sodnikov in tožilcev, kadar je to potrebno. S tem so pa tudi težave. Iz opozicije so v preteklosti že večkrat opozarjali, da vladni policisti vohunijo in zbirajo podatke o opoziciji za vladajoče. Na dramatične zlorabe kaže tudi najnovejša afera s policijskim preiskovanjem in preganjanjem parlamentarnih nadzornikov policije iz vrst NSi, ker bi naj ti izdajali državno skrivnost, da policija trdi, da politikom iz opozicije tajno ne prisluškuje. Dogajanje kaže, da so vladajoči pred volitvami precej zblazneli. Nadzorovani v vladi nadzorujejo in preganjajo parlamentarne nadzornike, večini medijev, ki so si jih vladajoči podredili s čistkami, pa se to ne zdi nenavadno in pri bedastih obtožbah sodelujejo.

“V parlamentu je Golob na vprašanja poslancev, zakaj je ustanovil posebno varovanje, zatrdil, da je to storil po ‘brezplačnem’ svetovanju Miloša Milovića. Dokončno naj bi se za to odločil, ko je Bojan Požar objavil posnetek njegovih otrok ob prvem obisku v Bruslju. Milović, ki je medtem zaporno kazen že odslužil, premierju in vladi ni svetoval zastonj, kot je trdil Golob. Ta zaupnik Zorana Jankovića je bil pred tem na spisku prejemnikov denarja GEN-I, energetskih podjetij in preteklih vlad, služil pa je tudi z nastanitvami za migrante.” Golob je svoje lastno varovanje, kot sta razkrila Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav, ko so se razšli, začel ustanavljati veliko pred prvim obiskom v Bruslju, kamor sta ga spremljala dva otroka, mladoletni sin in polnoletna hčer. “Ker se je lani tudi uradno poročil, policija med družinskimi člani Goloba nesporno varuje tudi Tino Gaber.”