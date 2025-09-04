Zagreb bo najkasneje do začetka poletne sezone leta 2028 dobil tretji pas na obvoznici – kaj pa Slovenija?

Piše: C. R.

Hrvatske autoceste (Hac) so v sredo objavile javni razpis za dograditev tretjega voznega pasu na 4,5 kilometra dolgem delu zagrebške obvoznice med priključkoma Jankomir in Lučko v vrednosti 42 milijonov evrov. Po podatkih največjega avtocestnega podjetja v državi po tem delu ceste vsak dan pelje več kot 80.000 vozil.

Hrvatske autoceste obstoječo dvopasovnico med Jankomirom na zahodu Zagreba in Lučkim na jugu, kjer je tudi najbolj obremenjena cestninska postaja v državi, nameravajo razširiti na tri vozne pasove in odstavni pas v vsaki smeri. Skupna širina novega profila avtoceste bo znašala 39,5 metra, navaja razpisna dokumentacija. Najzahtevnejši del projekta bo rušitev obstoječega in gradnja novega mostu Dubava, dolgega 29 metrov in širokega dvakrat po 18,95 metra.

Med gradnjo tretjega pasu avtoceste bodo za nemoten potek prometa zgradili začasni most. Projekt predvideva tudi posodobitev prometne signalizacije z LED-zasloni za spremenljive prometne znake ter namestitev meteoroloških postaj za spremljanje vremenskih razmer in laserskih števcev prometa. Avtocesta bo imela po načrtih popolnoma zaprt sistem odvodnjavanja, predvidena pa je tudi gradnja več kot dva kilometra protihrupnih zidov, visokih do pet metrov.

Dela bodo potekala 24 ur na dan, sedem dni v tednu, vključno z vikendi in prazniki. Rok za oddajo ponudb je 6. oktober, dela pa morajo biti končana v 540 dneh, najpozneje pa do 15. junija 2028. Projekt predstavlja prvo fazo posodobitve prometne infrastrukture okoli Zagreba. Posodobitev vključuje tudi širitev avtoceste A1 med Zagrebom in Karlovcem s tretjim pasom, vredno okoli 200 milijonov evrov. Ta bo predvidoma končana do leta 2028, javni razpis pa še ni bil objavljen.

Kaj pa Slovenija? Namreč, DARS pri nas načrtuje izgradnjo tretjega pasu (v vsako smer) na odsekih štajerske in primorske avtoceste, pa tudi na delu ljubljanske obvoznice. Na štajerski avtocesti bi se morala gradnja že začeti, vendar se je na razpis pritožil konkurent in se bo vse skupaj precej zavleklo. Na odseku Ljubljana-Vrhnika pa še vedno čakajo na okoljevarstveno soglasje, ki pa ga ni in ni. Vprašanje je tudi, kako je z načrtovanim tretjim pasom usklajena nedavna izgradnja priključka Dragomer. Na odseku Koseze-Kozarje pa se dela letos še ne bodo začela.

Dela na vseh odsekih naj bi potekala dve gradbeni sezoni in pol, vendar je pri nas navada, da se ne dela ves čas, sploh pa ne ponoči. V primeru prenove odseka na štajerski avtocesti mimo Slovenskih Konjic bodo zaradi zime dela prekinili in nadaljevali spet spomladi. Tako da nas tudi prihodnje leto čaka burna poletna sezona na avtocestah. Kot pravijo naši viri, ob sedanjem načinu dela ne moremo računati, da bo projekt tretjega pasu na avtocesti končan pred letom 2030.