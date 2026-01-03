(VIDEO) Je Maduro ujet? Izredne razmere v Venezueli

Piše: C. R.
Iz venezuelske prestolnice Caracas danes poročajo o več eksplozijah, ki naj bi jih bilo o navedbah očividcev slišati okrog 2. ure po lokalnem času, in zvoku preleta letal. Do poročil prihaja po grožnjah predsednika ZDA Donalda Trumpa s kopenskim posredovanjem v Venezueli, potem ko je na morju sprožil operacijo proti domnevnim tihotapcem mamil.
Na družbenih omrežjih se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojavljajo fotografije požarov in dima. Lokacije ni mogoče natančno določiti, nekateri mediji pa navajajo, da naj bi več eksplozij zabeležili v okrožju La Carlota, kjer se nahaja baza venezuelskih zračnih sil. Odjeknile naj bi tudi v največjem vojaškem oporišču v državi Fuerte Tiuna, ki leži zahodno od Caracasa.
Južni del mesta naj bi bil po poročanju tujih tiskovnih agencij poleg tega brez elektrike.
Po poročanju ameriške tiskovne agencije AP je v mestu odjeknilo najmanj sedem eksplozij, pri čemer ni jasno, kaj jih je sprožilo. Ljudje v več soseskah v mestu so se zatekli na ulice.
Po trditvah ZDA je Maduro že zajet in ga peljejo iz Venezuele.
Trump je v zadnjih mesecih večkrat omenil možnost ameriškega posredovanja v Venezueli, ki jo obtožuje podpiranja trgovcev z mamili, ki v ZDA tihotapijo prepovedane druge. Caracas poteze ZDA vidi kot poskus prisilne spremembe režima, ki bi mu sledil zaseg državnih naftnih rezerv.
ZDA so doslej v Karibskem morju razporedile vojno floto in zaostrile sankcije proti Caracasu na področju nafte, pri čemer so zasegle vsaj dve ladji, ki sta prevažali venezuelsko surovo nafto.
Trump je v ponedeljek tudi zatrdil, da so ZDA so napadle in uničile pristanišče za venezuelska plovila, ki naj bi prevažala mamila, kar bi bil v primeru potrditve prvi kopenski napad ameriške vojske v okviru kampanje ZDA. Vlada venezuelskega predsednika Nicolasa Madura tega ni niti potrdila niti zanikala.
Ameriški predsednik je v ponedeljek izjavil še, da bi bilo za Madura pametno, če bi odstopil.
Venezuela je danes po nizu eksplozij, ki so odjeknile v Caracasu in okolici, zatrdila, da je tarča ameriške agresije. Predsednik Nicolas Maduro je razglasil izredne razmere in pozval k mobilizaciji prebivalstva.
“Venezuela zavrača in obsoja (…) izjemno resno agresijo trenutne vlade ZDA proti venezuelskemu ozemlju in prebivalstvu,” je danes sporočila vlada v Caracasu in navedla, da so bili tarča napadov civilna in vojaška območja v Caracasu ter zveznih državah Miranda, Aragua in La Guaira nedaleč od prestolnice.
Venezuelski predsednik Maduro je glede na sporočilo razglasil izredne razmere in pozval vse družbene in politične sile v državi k aktivaciji načrtov za mobilizacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je medtem zatrdil, da je Venezuela tarča napadov z raketami. “Organizacija ameriških držav in Združeni narodi se morajo nemudoma sestati,” je zapisal na omrežju X.
Glede na navedbe neimenovanih predstavnikov ZDA za ameriški medij CBS je napade na venezuelsko vojaško infrastrukturo odredil ameriški predsednik Donald Trump.
Niz eksplozij je danes Caracas in okolico pretresel okoli 2. ure po lokalnem času. Med drugim naj bi odjeknile na območju vojaških oporišč. Več delov mesta je brez elektrike.
Do zadnjega dogajanja prihaja sredi zaostrenih napetosti med ZDA in Venezuelo, potem ko je Trump v zadnjih mesecih sprožil kampanjo proti domnevnim tihotapcem mamil iz Venezuele. Po nizu napadov na plovila je omenil tudi možnost vojaškega posredovanja v sami Venezueli.
ZDA so pred tem v Karibskem morju razporedile vojno floto in zaostrile sankcije proti Caracasu na področju nafte, pri čemer so zasegle vsaj dve ladji, ki sta prevažali venezuelsko surovo nafto.