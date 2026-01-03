(VIDEO) Je Maduro ujet? Izredne razmere v Venezueli

Piše: C. R.

Iz venezuelske prestolnice Caracas danes poročajo o več eksplozijah, ki naj bi jih bilo o navedbah očividcev slišati okrog 2. ure po lokalnem času, in zvoku preleta letal. Do poročil prihaja po grožnjah predsednika ZDA Donalda Trumpa s kopenskim posredovanjem v Venezueli, potem ko je na morju sprožil operacijo proti domnevnim tihotapcem mamil.

Na družbenih omrežjih se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojavljajo fotografije požarov in dima. Lokacije ni mogoče natančno določiti, nekateri mediji pa navajajo, da naj bi več eksplozij zabeležili v okrožju La Carlota, kjer se nahaja baza venezuelskih zračnih sil. Odjeknile naj bi tudi v največjem vojaškem oporišču v državi Fuerte Tiuna, ki leži zahodno od Caracasa.

Južni del mesta naj bi bil po poročanju tujih tiskovnih agencij poleg tega brez elektrike.

Explosões são ouvidas em Caracas, e Venezuela afirma que foi atacada pelos EUA pic.twitter.com/bHs92v7C2w — PortalPE10 (@PortalPe10) January 3, 2026

Po poročanju ameriške tiskovne agencije AP je v mestu odjeknilo najmanj sedem eksplozij, pri čemer ni jasno, kaj jih je sprožilo. Ljudje v več soseskah v mestu so se zatekli na ulice.

Po trditvah ZDA je Maduro že zajet in ga peljejo iz Venezuele.

Trump je v zadnjih mesecih večkrat omenil možnost ameriškega posredovanja v Venezueli, ki jo obtožuje podpiranja trgovcev z mamili, ki v ZDA tihotapijo prepovedane druge. Caracas poteze ZDA vidi kot poskus prisilne spremembe režima, ki bi mu sledil zaseg državnih naftnih rezerv.

ZDA so doslej v Karibskem morju razporedile vojno floto in zaostrile sankcije proti Caracasu na področju nafte, pri čemer so zasegle vsaj dve ladji, ki sta prevažali venezuelsko surovo nafto.

Trump je v ponedeljek tudi zatrdil, da so ZDA so napadle in uničile pristanišče za venezuelska plovila, ki naj bi prevažala mamila, kar bi bil v primeru potrditve prvi kopenski napad ameriške vojske v okviru kampanje ZDA. Vlada venezuelskega predsednika Nicolasa Madura tega ni niti potrdila niti zanikala.

Ameriški predsednik je v ponedeljek izjavil še, da bi bilo za Madura pametno, če bi odstopil.

Venezuela je danes po nizu eksplozij, ki so odjeknile v Caracasu in okolici, zatrdila, da je tarča ameriške agresije. Predsednik Nicolas Maduro je razglasil izredne razmere in pozval k mobilizaciji prebivalstva.