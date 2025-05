(VIDEO) Pred judovskim muzejem umorjena dva uslužbenca izraelske ambasade, morilec kričal “Svobodo Palestini”

Piše: Spletni časopis

Yaron Lischinsky in Sarah Milgrim, “mlad par tik pred poroko”, sta bila sinoči umorjena v bližini judovskega muzeja v Washingtonu.

Osumljenec umora, 30 letni Elias Rodriguez, je po prijetju vpil “Svobodo Palestini” Tako:

Po poročanju medijev je morilec ostal na kraju umora in se pretvarjal, da je priča in čakal na prihod policije. Ko so prišli, pa je povedal, da je to storil za Gazo.

Dogodek se je zgodil le malo po tem, ko je naša predsednica Nataša Pirc Musar v evropskem parlamentu ocenila, da v Gazi “gledamo genocid in smo tiho”, s čemer je navdušila tiste, ki v vojni, ki jo je iz Gaze sprožil Hamas s pokoli, posilstvi in ugrabitvami, opozarjajo na posledično trpljenje Palestincev in za to obtožujejo le Izrael.

Evropskim poslancem, ki so med nastopom protestirali, je Nataša Pirc Musar zabrusila, da lahko zapustijo dvorano. Največji slovenski mediji pa so izjemno sinhrono poročali, da je bil njen nastop sprejet s stoječimi ovacijami. Niso pa dodali pojasnila, da le v delu dvorane, deloma pa tudi s protesti.

Zelo enostranske ocene, še posebej visokih predstavnikov oblasti v hudem konfliktu, ki traja že desetletja, so tvegane, ker sprožajo reakcije, ki so lahko tudi nasilne.

Tudi na način, ki smo mu priča v ZDA.