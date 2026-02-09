Venezuelski režim tudi po padcu Madura izigrava demokracijo

Piše: C. R.

Vidnega venezuelskega opozicijskega politika Juana Pabla Guanipo so v nedeljo zvečer “ugrabili” v Caracasu, le nekaj ur po izpustitvi iz zapora, sta danes sporočila njegov sin in vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado. Državno tožilstvo v Caracasu je medtem sporočilo, da je bil Guanipa ponovno pridržan zaradi kršenja pogojev izpustitve.

Machado je sporočila, da je bil Guanipa, vodja stranke Primero Justicia (Pravica na prvem mestu), ugrabljen v nedeljo zvečer, le nekaj ur po tem, ko so ga izpustili iz pripora v soseski Los Chorros v prestolnici Caracas. V objavi na omrežju X je zahtevala njegovo takojšnjo izpustitev.

Njegov sin Ramon Guanipa pa je v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, dejal, da so očeta na silo odpeljali močno oboroženi moški v civilu.

Venezuelski opozicijski voditelj Edmundo Gonzalez Urrutia, ki je v izgnanstvu v Španiji, je danes zahteval dokaze, da je Guanipo živ. “Pomanjkanje informacij o tem, kje je Juan Pablo Guanipa, pomeni prisilno izginotje. Zahtevamo takojšen dokaz, da je živ!” je zapisal na družbenem omrežju X.

Državno tožilstvo je v današnji izjavi sporočilo, da je bil nekdanji podpredsednik venezuelske narodne skupščine Guanipa ponovno pridržan, ker naj bi kršil pogoje izpustitve, pri čemer se je sklicevalo zlasti na prepoved javnega govora, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tožilstvo je ob tem zanj zahtevalo hišni pripor.

Guanipa, tesen zaveznik Nobelove nagrajenke za mir Machado, je bil pred tem v nedeljo izpuščen po več kot osmih mesecih v zaporu zaradi obtožb vodenja teroristične zarote, potem ko se je več mesecev skrival. Kmalu po izpustitvi je po poročanju AFP obiskal več centrov za pridržanje v Caracasu, kjer se je srečal s sorodniki političnih zapornikov in govoril z mediji.

Vidni opozicijski politik je bil med najmanj 30 ljudmi, ki so bili v nedeljo izpuščeni, je sporočila organizacija za človekove pravice Foro Penal, ki nudi pomoč političnim zapornikom v Venezueli.

Guanipo so izpustili, potem ko je venezuelska vlada pod pritiskom ZDA, ki so v začetku leta prijele in odstavile dolgoletnega predsednika Nicolasa Madura, obljubila, da bo sprejela zakon o amnestiji in izpustila več političnih zapornikov.

Po podatkih Foro Penal je v Venezueli približno 800 političnih zapornikov. Mnogi so bili aretirani med protesti proti Madurovi ponovni izvolitvi leta 2024, ko so volitve zaznamovale številne obtožbe o goljufijah.