V New Yorku potekajo županske volitve, Trump opozarja, da v primeru zmage muslimana in levičarja Mamdanija New York ne bo preživel

Piše: STA, C. R.

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek za položaj newyorškega župana podprl Andrewa Cuoma, v primeru zmage demokrata Zohrana Mamdanija, ki mu ankete na današnjih volitvah napovedujejo največ glasov, pa naj bi opozoril, da bo v tem primeru New York prejel zgolj minimalni znesek zveznih sredstev.

Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social izrazil prepričanje, da bo New York v primeru zmage Mamdanija ostal “brez vsakršne možnosti za uspeh ali celo preživetje”. Če bo izvoljen, je “izjemno malo verjetno, da bom prispeval kaj več zveznih sredstev od minimalno potrebnih”, je še zapisal.

Že pred tem je podobno napovedal v nedeljo v televizijskem intervjuju. “Zame kot predsednika bo težko dati veliko denarja New Yorku. Ker če New York vodi komunist, s tem samo zapravljaš denar, ki ga pošiljaš tja,” je dejal.

Županske volitve bodo v New Yorku potekale danes, zmaga pa se na podlagi javnomnenjskih anket obeta prav 34-letnemu Mamdaniju, ki bi tako postal prvi muslimanski župan v zgodovini največjega ameriškega mesta.

Njegov glavni izzivalec je nekdanji guverner zvezne države New York, 67-letni Andrew Cuomo, ki bo nastopil kot neodvisni kandidat. Za položaj se poteguje tudi 71-letni republikanski kandidat Curtis Silwa, ki pa ne uživa velike podpore med volivci, zaradi česar je Trump opozoril, da bi glas zanj dejansko pomagal Mamdaniju.

V ponedeljek je ameriški predsednik tudi javno podprl Cuoma. “Ne glede na to, ali vam je Andrew Cuomo osebno všeč ali ne, resnično nimate izbire. Morate glasovati zanj in upati, da se bo fantastično odrezal,” je zapisal na Truth Social. “On je tega sposoben, Mamdani pa ne,” je še dodal.

V svojem volilnem programu sicer med drugim obljublja zamrznitev najemnin, brezplačne prevoze z avtobusi, trgovine z nizkimi cenami za revne in druge ukrepe, zaradi katerih ga imajo nasprotniki za komunista.