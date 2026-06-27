Ukrajinski flamingi uničili tovarno orožja Titan-Barrikadi v ruskem Volgogradu

Rusija je minulo noč spet napada Ukrajino, ta pa ji ni ostala dolžna. V Ukrajini sta bili po podatkih lokalnih oblasti ubita dva človeka, več kot 20 ljudi je bilo ranjenih. V Donecku, ki je pod rusko okupacijo, je napad zahteval življenje, deset ljudi pa je bilo ranjenih v ukrajinskem napadu na tovarno orožja v ruskem Volgogradu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na omrežju X sporočil, da so z manevrirnimi raketami dolgega dosega FP-5 flamingo ukrajinske sile napadle in zadele tovarno orožja Titan-Barrikadi v Volgogradu, kjer je izbruhnil požar. Po njegovih besedah gre za enega glavnih kompleksov ruske oborožitvene industrije, kjer proizvajajo artilerijske sisteme, specializirano vojaško opremo ter sestavne dele za rakete, ki jih ruska vojska uporablja v napadih na Ukrajino. Priložil je videoposnetke napadov z raketami in eksplozij v industrijskem kompleksu.

Guverner regije Volgograd, ki leži na jugozahodu Rusije, Andrej Bočarov je na Telegramu sporočil, da je bilo v napadih v regiji ranjenih najmanj deset ljudi in poškodovani industrijski objekti. Kateri, ni navedel, je pa sporočil, da je izbruhnilo več požarov, ki so jih pogasili. Stanovanjske stavbe naj v napadih ne bi bile prizadete, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju medijev v tovarni Titan-Barrikadi izdelujejo sestavne dele za raketne sisteme, ki so sposobni nositi jedrsko konico, sodelujejo pa tudi pri izdelavi nove ruske balistične rakete srednjega dosega orešnik.

V mestu Horlivka v Donecku pa je bila ponoči v napadu ubita ženska, so sporočile lokalne oblasti.

Ruski napadi z droni in raketami v Ukrajini pa so zahtevali življenje v regiji Dnipropetrovsk, dva človeka pa sta bila poškodovana. V regiji Sumi na severu države je v napadu drona na hišo umrl moški, v drugem obsežnem napadu pa je bilo ranjenih deset ljudi, je sporočil vodja vojaške uprave regije Oleg Grugorov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V napadih na mesto Zaporožje na jugovzhodu države pa je bilo po podatkih lokalnih oblasti ranjenih najmanj devet ljudi, nastala je tudi velika škoda na civilni infrastrukturi. Reševalne službe so poročale o delno uničeni stanovanjski stavbi in dveh osebah, ki so ju rešili izpod ruševin.