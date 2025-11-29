Piše: Alvaro Penas

Stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) je postala vodilna stranka v volilnih namerah Nemcev, saj je v zadnjih anketah dosegla 26 odstotkov podpore, kar je eno odstotno točko več kot CDU, ki trenutno vodi zvezno vlado. To je odlična novica za stranko, ki jo vodita Alice Weidel in Tino Chrupalla, vendar bi bil, če ne bi prišlo do politične katastrofe, edini način, da AfD v bližnji prihodnosti postane vladajoča stranka, prebijanje sanitarnega kordona proti njej, za kar bi morala doseči dogovor s CDU, kar je možnost, ki ji je Alice Weidel javno izrazila svojo podporo. Vendar pa obstaja ena ovira, ki to možnost onemogoča: Rusija.

Pravzaprav je vodja poslanske skupine CDU/CSU v Bundestagu, Jens Spahn, v izjavah za NTV pred nekaj dnevi odločno zavrnil kakršno koli možno sodelovanje z AfD: »Nepredstavljivo« je dejal. »S to AfD, to stranko, podrejeno Putinu, ki si želi šibke Nemčije, ki nas želi izročiti Rusiji (…), ne bo nobenega sodelovanja, nobenih pogovorov.«

To se je zgodilo, potem ko so poslanec Bundestaga Steffen Kotré, saški deželni voditelj AfD Jörg Urban in poslanec Evropskega parlamenta Hans Neuhoff odpotovali na konferenco BRICS-Europe, ki je potekala v ruskem letoviškem mestu Soči ob Črnem morju, pod pretvezo »gradnje mostov za mir«. Med konferenco se je Kotré v intervjuju za ruski medij Izvestia izrekel za ponovni nakup ruskega plina in nafte ter nasprotoval pošiljanju pomoči Ukrajini: »Nekaj ​​se mora spremeniti. Moral bom reči ne, ne bo več podpore. Humanitarne pomoči, da, vendar ne dobav orožja ali česar koli drugega.«

Weidelova, ki je storila vse, kar je mogla, da bi preprečila potovanje, je na Compact-TV kritizirala poslance: »Čeprav razumem motive nekaterih poslancev, ne bodo imeli pomembnega vpliva na mirovna pogajanja,« je dejala in poudarila, da AfD »sploh ni vladajoča stranka«. Zanimivo je, da je bil Neuhoff tisti, ki je sprožil postopek za izključitev Tima Schramma, mladega politika AfD, ki je služil kot prostovoljec v ukrajinski vojski, iz stranke. Schrammova obramba Ukrajine, o kateri nenehno govori od vrnitve s fronte, je razburila najbolj goreče podpornike Rusije, hkrati pa je spodbudila druge, da so ga javno branili. Za Schramma je potovanje primer dvojnih meril nekaterih članov AfD: »Neuhoff, ki je bil najbolj glasen pri prizadevanju za mojo izključitev iz stranke, je ignoriral prošnjo našega voditelja in odhitel v Moskvo. Na srečo so odpovedali srečanje z Medvedevom, propagandistom, ki občasno grozi, da bo Berlin znova zravnal s tlemi.« Da bi zadeve še bolj zapletli, je Tino Chrupalla v intervjuju vztrajal, da Rusija »trenutno ne predstavlja nevarnosti za Nemčijo«, hkrati pa poudaril, da bi Poljska lahko »postala grožnja Nemčiji«. Za razliko od Rusije Poljska ni grozila, da bo Nemčijo uničila z jedrskim orožjem, zato so Chrupallove izjave razburile številne ljudi, tako v Nemčiji kot zunaj nje, pa tudi znotraj njegove lastne stranke.

