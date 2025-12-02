Sedenje na več stolih se ne splača. Vučić je padel na »politično« zadnjo plat

Piše: Vančo K. Tegov

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes priznal, da Srbija od ameriške vlade ni prejela pozitivne odločitve glede dovoljenja za delovanje Naftne industrije Srbije (NIS).

Ministrica za rudarstvo in energetiko je NIS obvestila, da ni nobenega znamenja, da bi ZDA izdale dovoljenje za obratovanje rafinerije v Pančevu, zato bo ta kmalu prenehala delovati. Hrvaški JANAF pa ne bo dovolil uvoza nafte, ki ne bi bila namenjena pančevski rafineriji, temveč srbskim blagovnim in obveznim rezervam, je poudaril Vučić. Te odločitve niso in ne bodo zgolj ekonomske – so globoko politične.

»Poskušam stvari racionalizirati in brez čustev analizirati, kaj točno počnejo, vendar še vedno ne razumem, kaj počnejo,« je dejal Vučić.

Srbski predsednik se je že sestal z ekipami, odgovornimi za energetsko stabilnost in varnost države. Prisotni so bili premier Đuro Macuta, prvi podpredsednik vlade in minister za finance Siniša Mali, ministrica za rudarstvo in energetiko Dubravka Đedović Handanović, minister za obrambo Bratislav Gašić in drugi ministri, predstavniki energetskega sektorja, guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, načelnik Generalštaba oboroženih sil ter drugi visoki predstavniki državnih institucij in podjetij.

Vučić je pod pritiskom z vseh strani: ugled v Evropi je močno okrnjen, Rusija mu ne priskoči na pomoč, Kitajska se distancira. Njegova politika uravnoteženja med velikimi silami je resno omajana. Srbska vlada je pod vse večjim pritiskom Rusije, Združenih držav in domače opozicije. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je pred kratkim cinično pripomnila, ali obstaja samo en predsednik Vučić ali pa njegovi intervjuji prihajajo od dveh različnih oseb.

Kar zadeva tipično srbsko politiko sedenja na več stolih, se je izkazalo, da se tovrstno sedenje ne splača. Ozirati se naokrog v iskanju nekoga, ki bi priskočil na pomoč – čeprav vnaprej veš, da ga ni –, je obupano pričakovanje nekdanjega samozavestneža, ki je še včeraj trdil, da »obvladuje situacijo«. Da se država pred njihovimi očmi sesuva zaradi napačnega pogleda na svet in vzvišenosti brez realne podlage, za kar je neposredno odgovoren prav Vučić, je kristalno jasno.