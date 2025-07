Romunija pred veliko krizo: V EU ni nobene druge države z še višjim proračunskim primanjkljajem

Piše: Vančo K. Tegov

Že leta plačujejo za majhno pico, jedo pa veliko. Z eno besedo, živijo razsipno, čez mejo zmožnosti, le kratkoročno dobro. Negospodarno.

Romunija mora varčevati. V EU ni druge države z višjim proračunskim primanjkljajem, vlada govori o “nacionalni krizi”. In predsednik je problem ponazoril s simbolom, ki mu pravijo prazna pizza, brez dodatkov.

“Delajte reze proti korupciji in pri korumpiranih, ne pa pri študentih. Študentje vi se morate boriti! Zaslužite si štipendije!” so konec junija na ulicah Bukarešte skandirali jezni študenti, piše ARD. Protesti študentov, ki ne vedo, kako financirati študij, so potekali v prestolnici in drugih mestih države, potem ko je vlada popolnoma zmanjšala proračun, ki je namenjen štipendijam.

Romunija mora varčevati: proračunski primanjkljaj v višini 9,3 % je najvišji v EU. Liberalno-konservativni premier Ilie Bolojan, ki je na položaju šele nekaj tednov, je v parlamentu napovedal začetek strogega varčevalnega tečaja. »Odločitev ni lahka ne zame ne za moje kolege, saj se zavedamo bremena, ki ga sveženj ukrepov predstavlja za državljane. Vendar gre za izredne razmere in dejanje odgovornosti,« je dejal po poročanju ARD.

Težki časi za Romune

Najpomembnejši element varčevalnega paketa: DDV se zviša za 2%. Načrtuje se tudi liberalizacija trga z električno energijo. Julijski računi bodo prvi, pri katerih bodo morali Romuni ponovno plačati polno ceno električne energije – v nekaterih primerih bo to pomenilo podvojitev zapadlih zneskov. In to ne obeta nič dobrega za porabo, poudarja nemški javni medij.

»V takšnih razmerah bodo vsi ponovno premislili o svoji porabi,« je za ARD povedal Calin Rotarus, ki vodi glasbeno šolo v Bukarešti. Zelo ga skrbi prihodnost. »Navsezadnje ljudje najprej prihranijo, porabijo za kulturo, luksuz, rekreacijo in potovanja. In ker je moje podjetje v kulturni sferi, pričakujem težke čase.«

Romunija preveč zapravlja

Tudi romunski predsednik Nikusor Dan se zaveda, da so pred njegovimi sodržavljani težki časi. Je nestrankarski in si je zadal cilj boja proti korupciji in sivi ekonomiji. Dan, ki je profesor matematike, je poskušal ponazoriti situacijo z romunskim proračunom, da bi vsi razumeli, kje je problem. »Leta plačujemo za majhno pizzo, zdaj pa jemo veliko. Jasno je, da mora nekdo plačati to razliko«. Nekaj bo na jedilniku le »pusta« pizza. Sestavine zanjo se šle v preveč bogato obložene pizze v predhodnem obdobju

Privilegiji javnih uslužbencev zaenkrat ostajajo

»Plačali jih bodo navadni ljudje,« je odgovoril glavni predsednikov nasprotnik – ultranacionalist Gheorghe Simion, ki je maja izgubil drugi krog volitev proti Danu, kot dodaja ARD. Rad kritizira ukrepe: »Zvišujete DDV in se norčujete iz romunskih podjetij, toda kar mi je pri vladnem programu najbolj všeč, je to, da iz proračuna odstranjujete subvencije za politične stranke.«

Njegov namig je sarkastičen, saj se vlada zaenkrat ne bo dotaknila privilegijev predčasne upokojitve javnih uslužbencev in njihovih radodarnih pokojnin. To naj bi se zgodilo šele pozneje – da ja ne bi prikrajšali stranko socialnih demokratov, ki so del vladajoče koalicije.

Kreditna ocena na najnižjem nivoju, nivoju »smeti«?

Dejstvo je, da je v Romuniji potrebna varčevalna politika – glede tega vprašanja vlada soglasje med vlado in Evropsko komisijo, ugotavljajo pri ARD. Prejšnji teden je premier vztrajal, da bonitetna agencija Fitch ne sme znižati bonitetne ocene države na raven “smeti”. Drugi dve glavni bonitetni agenciji – “Standard & Poor’s” in “Moody’s” – bosta svoji mnenji predstavili jeseni. Do takrat bi morala vlada doseči prve uspehe na področju varčevanja.

O uspehu varčevanja pa en velik »če«!?

Če se bodo Romuni podvizali morda bo kaj krenilo v to smer. To je en velik »če«. V mnogočem smo Romune spoznali, le v tistem delu njihovega rezoniranja, ki sliši na ime »varčevalni ukrepi« pa ne tako pogosto kot bi bilo prav. Zelo malokrat. Veliko preskokov so naredili v zadnjih 15 letih. Le v pretežnem delu njim lastne miselnosti pa še ne. Boljše da zdaj stisnejo kot pa da jih zadene preskok iz Leja v Evro. Takrat jih bo bolela glav za naprej in nazaj. Če kdo, jim avtor tega zapisa želi, da jim uspe, pri več njihovih početij hkrati.