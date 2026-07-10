Romana Tomc o izključitvi Grimsa: Res je škoda, da smo izgubili eno poslansko mesto

Piše: C. R.

Na facebooku se je na nedavno izključitev Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke odzvala tudi evropska poslanka Romana Tomc. Kot pravi, ima EPP z izključitvijo slovenskega evroposlanca odslej enega člana manj, prav tako je s tem okrnjena tudi delegacija SDS.

Na tajnem glasovanju je od 145 navzočih poslancev kar 131 glasovalo za izključitev Branka Grimsa, le sedem jih je bilo proti. “Če drži, da smo vsi slovenski poslanci glasovali proti, to pomeni, da sta Grimsa podprla le še dva poslanca iz preostalih držav,” je zapisala Romana Tomc.

Vendar poudarja: “Ne, izključitev ni bila impulzivna in nepremišljena reakcija Evropske ljudske stranke, ki naj bi Branka Grimsa kaznovala zato, ker si upa povedati, kar misli, in ker preveč dela. Resnica je precej bolj zapletena. Prikazovati Branka Grimsa kot žrtev tega postopka preprosto ni pošteno. Večkrat je bil opozorjen, da njegovo ravnanje ni korektno do poslanske skupine. S predsednikom Janezom Janšo sva pogosto reševala neprijetne situacije. Zlasti nemški kolegi so že večkrat zahtevali ukrepanje. Manfred Weber je moral na novinarskih konferencah pojasnjevati sodelovanje enega od svojih poslancev z AfD, kar je bilo zanj zelo neprijetno.”

Kot je zapisala, so Branka Grimsa smo večkrat prosili, naj svoja stališča zagovarja znotraj EPP in tam poskuša doseči spremembe. Prav temu je politična skupina tudi namenjena. “Izmenjavi mnenj, prepričevanju kolegov, da so tvoje ideje vredne upoštevanja, pripravi predlogov. Seveda brez tega, da znaš poslušati tudi druge in spoštuješ njihovo mnenje, ne gre.”

SDS je članica največje in najpomembnejše politične skupine v Evropskem parlamentu. Pomembno je sedeti za mizo, kjer se sprejemajo odločitve. Vendar v tem klubu veljajo tudi določena pravila. Sodelovanje je vedno dvosmerna pot, je zapisala Romana Tomc.

Kot je še poudarila, Branko Grims ni bil izključen zaradi svojih političnih stališč ali zaradi svoje delovne vneme. “Prav nasprotno, EPP mu očita pomanjkanje sodelovanja in delovne etike. Na sestanke poslanske skupine ni prihajal. Pa še kaj bi se našlo. Izključen je bil zato, ker svojih stališč ni zagovarjal znotraj skupine, katere član je bil in ni spoštoval osnovnih pravil. Preprosto je hoditi po konferencah drugih skupin in razlagati, kaj vse je doma narobe. Ampak zaradi tega stvari niso nič boljše,” je zapisala. “Kolega Grims je večkrat tudi javno povedal, da ne podpira članstva SDS v EPP. Moji kolegi v poslanski skupini EPP so se zato upravičeno spraševali, zakaj potem sploh vztraja v tej skupini,” dodaja.

“Res je škoda, da smo izgubili eno poslansko mesto. Kot je dejal predsednik Janez Janša, se EPP ta izguba skoraj ne bo poznala. Za slovensko delegacijo pa pomeni zelo veliko. Manj vpliva, manj možnosti za delo in manjšo težo pri odločanju. Prav zato sem v želji, da zaščitim interese SDS predlagala, da Branko Grims v primeru izključitve odstopi tudi kot evropski poslanec. Na ta način delegacija ne bi izgubila enega mesta v EPP, Branka Grimsa pa bi v Evropskem parlamentu nadomestil Aleš Hojs,” je svoja dejanja v zadnjem času pojasnila evroposlanka.

“Za konec pa še nekaj osebnega. Zadnje dni prejemam številne grožnje. Napadi na družbenih omrežjih, večinoma sicer s strani anonimnih profilov, pa tudi izjave Branka Grimsa in nekaterih njegovih podpornikov me iskreno skrbijo. Še posebej me skrbijo ljudje, ki širijo laži, me obtožujejo stvari, ki niso resnične, namigujejo in pri tem posegajo tudi po grožnjah.

S političnimi razlikami lahko živimo. Z ustrahovanjem, lažmi in sovraštvom pa se ne bi smeli nikoli sprijazniti.”