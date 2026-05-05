Premirje je Iranu verjetno omogočilo, da je nadomestil operativne zastoje

Piše: C. R.

Združene sile ZDA in Izraela so dosegle ključne strateške učinke v zvezi z iranskim programom balističnih raket pred prekinitvijo ognja.

Prekinile so iranske raketne operacije, zmanjšale njegove raketne zmogljivosti in uničile velik del industrijskih in znanstvenih baz, ki podpirajo raketni program.

MORE: These positive strategic effects and trends do not mean that the war is an overall strategic success, however. It remains unclear if and how the effects can be maintained absent “spot-hitting” the missile program. Even a years-long setback to the missile program is… https://t.co/091fDjg40H pic.twitter.com/lRRfdgmftg — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) May 4, 2026

Vendar ti pozitivni strateški učinki in trendi ne pomenijo, da je vojna na splošno strateški uspeh. Ostaja nejasno, ali in kako je mogoče učinke ohraniti brez “točkovnega napada” na raketni program. Tudi večletni zastoj v raketnem programu je mogoče nadomestiti.

Premirje je Iranu verjetno omogočilo, da je hitro nadomestil operativne zastoje, ki jih je utrpel. Iran bo verjetno lahko v dneh po nadaljevanju spopadov učinkoviteje izstrelil relativno več raket. Ko se bodo boji nadaljevali, je treba to povečanje razumeti kot posledico operativnega premora med prekinitvijo ognja in ne kot širši neuspeh kampanje.

Vojna še ni končana in končna presoja o njenem uspehu mora temeljiti na političnem sporazumu, ki jo konča. Navsezadnje je treba določiti, ali so Združene države dosegle svoje politične cilje.