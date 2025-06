Patologija liberalnih evropskih okolij: »Parade ponosa niso stvar ponosa, ampak parade sramu«

Piše: Vančo K. Tegov

Ja to je doletelo Madžarsko. Parada »ponosa«, ki pa je daleč od tega s čemer bi se normalna zdrava družba mogla, morala ali smela ponašati. Bog ne daj, to je anatemizacija družbe. Madžarski premier Viktor Orban je to kar se je dogajalo v Budimpešti kot parado »ponosa«, ki je bila soboto v Budimpešti, ocenil kot “gnusno in sramotno” ter obtožil EU, da je opozicijskim politikom naročila organizacijo dogodka, ki se je nato sprevrgel v protivladni protest, poročajo lokalni mediji.

Parada ponosa, ki je bila v soboto v Budimpešti v podporo skupnosti LGBT, se je zelo kmalu sprevrgla v protivladni protest. To je načrtovan in škodljiv ter poskus vplivanja na domačo vlado ter poskus spodkopavanja suverenosti države.

Evropa s svojim vedenjem oklofutala sebe

Orban je v nagovoru zaprti spletni skupini svojih podpornikov izjavil, da so tamkajšnji opozicijski politiki po ukazu Bruslja pozvali svoje podpornike, naj se pridružijo paradi, da bi povečali njihovo število, poroča madžarski portal Index.

Premier je med drugim zapisal, da je parada pokazatelj, kaj bi se zgodilo na Madžarskem, če on in njegov Fidesz ne bi bili na oblasti. Dodal je, da čeprav je tam veliko ljudi, se ne morejo kosati s 3,7 milijona udeležencev “referenduma o spolu” leta 2022.

Ja, in da nekaj čez dvesto tisoč naročenih bludnežev in dezorientiranih nespodobnih ne bodo mogli spremeniti tisto kar je pri ljudeh, da sprejmejo nekaj kar ni odraz domače družbe. Ta zblojenost, degenerativnost vedenja in razkroja morale in normale bo izzvala le še večji gnus in odurnost pri ljudeh.

Sobotni dan in dogajanje je bilo poučno. Bruselj je izdal ukaz, da mora biti v Budimpešti parada. Njihovi marionetni politiki so ukaz izvedli. To je dokaz, kakšno bi bilo tamkajšnje življenje, če države ne bi vodila nacionalna vlada, ki varuje suverenost lastne države.

Nespoštovanje zakonodaje sosednje države s strani slovenskih predstavnikov oblasti

K tej klečeplaznosti je žal pristopila tudi slovenska politika na najvišji ravni, ki jo je zastopal Simon Maljevac, minister aktualne vlade. Leta in leta grajenja in negovanja dobrih meddržavnih in medčloveških odnosov so izničili tisti, ki v domači politiki in na domači sceni niso dosegli nič. Razen razgrajevanja, laganja, zavajanja in degradacije lastne države. Upam da bo Madžarska znala in tudi hotela predstavnikom slovenske vlade povedati v obraz, da to ne pritiče k dobro sosedskim odnosom in da kršenje nacionalne zakonodaje sosednje države je nasprotno od vsega dobrega do sedaj narejenega.

Še kako prav ima ko meni, da ​​bi se enako zgodilo z migracijami, krčenjem javnih storitev in navsezadnje z Ukrajino in vojno. »Od včeraj še bolj zagotovo vemo, da tem ljudem ne bi smeli dovoliti, da prevzamejo krmilo Madžarske. In tega jim ne bomo dovolili,« je dejal.

Viktor Orban kot pravi predsednik ne bo popuščal, ne bo dovolil da se dogajajo parade sramu, temveč in le parade resnice in proti lažem: »Borimo se za resnico! Borimo se proti lažem!«, dodaja Orban.

Slovenija pa počne kaj?

Razlika je očitna, oblast v Sloveniji tekmuje kako bo več in še več sramote naredila Sloveniji. To kar se dogaja v Sloveniji je le degradacija družbe in potiskanje navzdol na vseh lestvicah in meritvah uspešnosti in ugleda države. Oni bodo nadaljevali s svojo orientacijo v pravo smer, »naši« pa v dezorientaciji in sesuvanju vsega dobrega in sesedanju družbe same vase. Nujnost prestrezanja teh slabih namenov in še slabših obetov je nujen. To kliče samo k eni stvari, najprej k volitvam ki posledično temu h korenitim spremembam.