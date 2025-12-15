Nika Kovač joče zaradi cenzure, ki jo je prej podpirala

Piše: G. B.

Če je aktivistka Nika Kovač prej podpirala cenzuro, ima sedaj težave z njo. Ameriški tehnološki velikan Meta je zadnje tedne na družbenih omrežjih odstranil ali omejil uporabniške račune več kot 50 organizacij, ki zagovarjajo dostop do splava, organizacij za reproduktivno zdravje in kvir skupin, je poročal časnik Guardian. Nika Kovač iz Inštituta 8. marec je poudarila, da na to prakso Mete opozarjajo že dlje časa.

Meta naj bi na omrežjih Facebook, Instagram in Whatsapp ukinila uporabniške račune nekaterih organizacij, račune drugih pa naj bi omejila s pojasnilom, da kršijo skupnostna pravila. Kot je prejšnji teden poročal Guardian, aktivisti opozarjajo tudi na primere, ko naj bi Meta brez vednosti uporabnikov močno zmanjšala vidljivost njihovih strani in objav.

Nevladna organizacija Repro Uncensored, ki spremlja digitalno cenzuro gibanj, ki se osredotočajo na spol, zdravje in pravičnost, je v letošnjem letu zabeležila 210 primerov odstranitve tovrstnih računov oziroma uvedbe strogih omejitev zanje. V letu 2024 so našteli 81 tovrstnih primerov, je poročal Guardian.

Meta je po poročanju časnika med drugim novembra prepovedala račun organizacije Women Help Women, ki ženskam po vsem svetu ponuja informacije o splavu. Meta jim je pojasnila, da so račun ukinili, ker niso upoštevali skupnostnih pravil glede zdravil, izdanih na recept. Izvršna direktorica organizacije Kinga Jelinska je dejala, da še vedno ne vedo, s katero objavo je bila povezana prepoved.

Račun organizacije Women Help Women je bil po novembrski prepovedi medtem ponovno vzpostavljen, poroča Guardian.

Fatma Ibrahim, direktorica platforme Sex Talk Arabic, ki v arabskem jeziku ponuja vsebine o spolnem in reproduktivnem zdravju, je dejala, da so v preteklem letu skoraj vsak teden od Mete prejeli sporočilo, da njihova stran ne spoštuje Metinih pravil in je zato ne bodo predlagali drugim uporabnikom.

Tehnološki velikan je zanikal trend povečevanja cenzure. V izjavi je poudaril, da za vse posameznike in organizacije, ki uporabljajo njihove platforme, veljajo enaka pravila. Trditve, da bi zoper uporabnike ukrepali zaradi njihove pripadnosti ali zaradi tega, kar zagovarjajo, so zavrnili kot neosnovane. Dodali so, da se njihova pravila glede vsebin, povezanih s splavom, niso spreminjala.

Nika Kovač, ki je tudi koordinatorka pobude za dostop do varnega splava My Voice, My Choice, je pred dnevi zapisala, da članek Guardiana potrjuje, kar pobuda trdi že dlje časa, in sicer, da Meta na svojih platformah prepoveduje, zatira in omejuje organizacije, ki ponujajo nasvete o splavu oziroma kvir vsebine.

Zaradi ravnanja Mete manj aktivistov, organizacij, prostovoljcev in glasov doseže svoje skupnosti, je na Instagramu še zapisala Kovač. Poudarila je, da Metina dejanja “krepijo tiste, ki želijo nadzorovati naša telesa, identitete in prihodnosti”.