Nekdanji podpredsednik Evropske komisije domnevno vpleten v koruptivne posle – po novem ga bodo preiskovali

Piše: G. B.

“Na pobudo Evropskih konservativcev sem podpisal zahtevo za ustanovitev preiskovalnega odbora Evropskega parlamenta o zlorabi evropskih sredstev v primeru Green Deal lobbygate,” je včeraj preko družbenih omrežij sporočil evropski poslanec iz vrst Evropske ljudske stranke dr. Milan Zver.



Gre za očitno zlorabo davkoplačevalskega denarja, saj je Evropska komisija več let financirala izbrane nevladne organizacije, ki so z javnimi sredstvi lobirale med evropskimi poslanci za podporo škodljivemu t. i. Zelenemu dogovoru, je spomnil Milan Zver.

In glavni strateg te mreže? Nihče drug kot nizozemski socialist Frans Timmermans, torej nekdanji podpredsednik Evropske komisije, ki je tudi skrbel za koordinacijo t. i. zelene agende. “To pomeni nezakonito uporabo javnih sredstev, poseg v zakonodajni proces in kršitev načela lojalnega sodelovanja med institucijami EU (čl. 13(2) PEU),” je sporočil Zver.

Če bo odbor prejel zadostno podporo, bo preiskal: naravo in cilje pogodb, ki jih je EK (prek DG ENVI, CLIMA, AGRI in agencij) sklepala z nevladniki; uporabo sredstev za politično usmerjeno lobiranje; vpliv na zakonodajni proces; ter vlogo Fransa Timmermansa, nekdanjega podpredsednika Evropske komisije.

“Zahtevamo popolno preglednost: javno morajo biti objavljene vse pogodbe, lobistični stiki in aktivnosti, za katere so bili ti nevladniki plačani. Prepričan sem, da bo pobuda prejela široko podporo političnih skupin – v interesu vseh je razkritje namenske porabe davkoplačevalskega denarja. To ni več vprašanje politike, temveč zaupanja v institucije EU. Davkoplačevalci imajo pravico vedeti, ali je njihov denar služil kot orodje za politični pritisk,” je še zapisal Zver.



Skratka, gre za eno najbolj koruptivnih zgodb o politično-nevladnem incestu ter kroženju denarja za umazane koruptivne posle. Zaradi česar sedaj postaja jasno, zakaj je Evropska unija na področju raznih eko-predpisov tako globoko zabredla.