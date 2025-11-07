Muslimanski “demokratični socialist” je v New Yorku zmaga s pomočjo Sorosovih milijonov

Piše: A. H. (nova24tv.si)

Zohran Kwame Mamdani, novoizvoljeni župan New Yorka z izrazito socialističnim programom, ki obljublja brezplačne avtobuse, vladne trgovine z živili in množično regulacijo stanovanjskega trga, je prejel vsaj 37 milijonov dolarjev prek mreže organizacij, povezanih z milijarderjem Georgeem Sorosem.

Te informacije, ki jih razkrivata preiskava White Collar Fraud in poročila neodvisnih medijev, sprožajo vprašanja o vplivu tujega kapitala na lokalno politiko – ter o realnosti obljub, ki zvenijo kot utopija, a v praksi vodijo v ekonomski kolaps.

Po poročanju profila Global Index na X je Soros prek svojih fundacij in povezanih neprofitnih organizacij, kot so Open Society Foundations, Working Families Party in Make The Road Action, usmeril desetine milijonov v podporo progresivnim kandidatom po ZDA. V primeru Mamdaniya naj bi šlo za 37 milijonov dolarjev, ki so bili po trditvah preiskave delno oprani prek davčno oproščenih organizacij – shema, ki naj bi kršila zvezne zakone. Sorosovi podporniki te obtožbe zanikajo in trdijo, da je šlo za donacije za “družbene namene” že leta pred kampanjo. Vendar časovnica in koordinacija med organizacijami vzbujata dvom, poroča Townhall Media.

Obljube, ki matematično ne vzdržijo

Mamdani je med drugim obljubil brezplačen javni prevoz, vladne trgovine z živili in množično gradnjo “dostopnih” stanovanj z regulacijo najemnin. Kot opozarja uporabnik Xavier Miller v viralnem zapisu na X, s katerim se strinja tudi nekdanji veleposlanik v ZDA Tone Kajzer, tovrstne politike ne delujejo.

“Uspešna podjetja so temelj vsakega uspešnega mesta. Ko odidejo, sledi vse ostalo: delovna mesta, šole, trgovine z živili, stabilnost. Chicago je to že dokazal. Boeing, McDonald’s, Caterpillar, Citadel – skoraj 70 tisoč delovnih mest, vsa so izginila. Zdaj se soočajo z milijardnimi primanjkljaji, napol praznimi šolami in soseskami brez trgovin z živili,” je zapisal Miller na X.

Stanovanjski trg: ko regulacija uniči ponudbo

Edini dokazani način za nižje najemnine je večja ponudba, ki jo omogoča prosti trg. Vsaka regulacija – od nadzora najemnin do obveznih “dostopnih” enot – pa doseže nasprotno: gradnja se ustavi, lastniki prenehajo vzdrževati, kakovost propade, cene preostalih nepremičnin poskočijo. Avtor zapisa navaja primer iz Kalifornije: stanovanje z nadzorovano najemnino, kjer je bazen postal odlagališče umazanije, tla so se vdala, temelji pa razpokali – ker lastnik ni imel dobička za vzdrževanje. Ko obljube postanejo “brezplačne”, račun pride pozneje – in plača ga srednji razred. Bogati se preselijo (npr. na Florido ali v Teksas). Revni postanejo odvisni od subvencij. Produktivni pa so stisnjeni z dveh strani: višji davki in manj priložnosti.

Lekcija za Slovenijo

Tone Kajzer pravilno opozarja: Izjemno dobra analiza kaj se bo zagotovo zgodilo v NY. Vredno branja in razmisleka saj je relevantno za Slovenijo, kjer vam prav tako obljubljajo, da bo kmalu vse zastonj.“

Podobne obljube – vse zastonj – se pojavljajo tudi v Sloveniji, še dodaja. A zgodovina kaže: ko odstraniš spodbude, odstraniš tudi produktivnost. In ko produktivnost umre, umre mesto, “brezplačne” stvari pa postanejo najdražje.